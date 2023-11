Nei giorni scorsi si è tenuta la conferenza annuale Microsoft Ignite 2023, dedicata alle imprese e ai professionisti del digitale e delle nuove tecnologie. Quest’anno, l’attenzione è stata focalizzata particolarmente sull’intelligenza artificiale generativa e il suo impatto sulla trasformazione del mondo del lavoro in ogni settore.

Uno dei punti salienti durante il Microsoft Ignite 2023 è stato Copilot, introdotto otto mesi fa in Microsoft 365 per aiutare i lavoratori a gestire i flussi di lavoro e aumentare la produttività. Secondo il nuovo Work Trend Index presentato da Microsoft, Copilot ha avuto un effetto positivo sulla produttività e sulla qualità del lavoro.

Secondo i dati, il 70% degli utenti di Copilot ha dichiarato di aver incrementato la propria produttività, mentre il 68% ha notato un miglioramento nella qualità del lavoro. Inoltre, il 29% degli intervistati ha riscontrato un aumento della velocità nell’esecuzione di compiti specifici come ricerca, scrittura e sintesi, mentre il 77% ha dichiarato che ormai non può più farne a meno.

Sono più di 100 le novità IA presentate da Microsoft

Durante l’evento, Microsoft ha annunciato oltre 100 nuove funzionalità e progressi nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Uno degli aspetti chiave è l’infrastruttura cloud guidata dall’IA, che include l’integrazione di ChatGPT in vari strumenti di ricerca, collaborazione, lavoro e apprendimento. A tale scopo l’azienda ha presentato nuove GPU ottimizzate per l’IA e due chip progettati internamente: Azure Maia, un acceleratore IA per supportare flussi di lavoro basati sul cloud, e Azure Cobalt, un chip cloud-native basato su ARM per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica.

Copilot resta però il fiore all’occhiello dell’evento, con diverse novità presentate che vanno oltre l’utilizzo individuale dell’intelligenza artificiale. Tra queste troviamo:

Copilot Studio, uno strumento per la creazione di Copilot personalizzati;

Copilot for Service per l’integrazione dell’IA generativa nel customer service;

Copilot in Microsoft Dynamics 365 Guides, il quale unisce il potere della GenAI alla realtà mista per risolvere problemi complessi nel lavoro in prima linea;

Copilot for Azure per semplificare la gestione delle operazioni IT.

Durante l’evento Microsoft ha anche colto l’occasione per annunciare che Bing Chat e Bing Chat Enterprise diventeranno semplicemente Copilot, il quale uscirà presto dall’anteprima e sarà disponibile per tutti a partire dal 1 dicembre.

Il resto dell’evento ha continuato a soffermarsi sull’importanza dell’intelligenza artificiale per semplificare il lavoro delle aziende, con diverse altre novità studiate appositamente per i lavoratori. Uno strumento utile a collegare più strettamente i dati aziendali agli strumenti di IA è Microsoft Fabric, una piattaforma intelligente che unifica tutto il patrimonio di dati in un unico posto facilmente accessibile, mentre Azure AI Studio consente alle aziende di progettare i propri copiloti e sviluppare modelli fondamentali e open-source partendo dai dati forniti dall’utente.

Infine, particolare attenzione è stata posta anche sul tema della sicurezza e sulla responsabilità nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Microsoft ha esteso il Copyright Commitment ad Azure OpenAI Service e ha introdotto Azure AI Content Safety, un sistema per rilevare e mitigare i contenuti dannosi al fine di migliorare le esperienze online. In tema di sicurezza, invece, è stata presentata una nuova piattaforma di sicurezza unificata che utilizza le esperienze di Security Copilot e l’intelligenza artificiale generativa per proteggere dalle minacce e semplificare il lavoro dei responsabili di sicurezza.

Per un elenco completo di tutte le novità e per guardare il keynote, vi rimandiamo al blog ufficiale di Microsoft.

