In occasione dell’Investors Forum 2023, tenutosi a Hong Kong, Samsung ha confermato l’intenzione di voler fare un netto salto in avanti nel settore automobilistico con l’introduzione di tecnologie all’avanguardia come le nuove memorie LPDDR5x, GDDR7 e l’ AutoSSD, tutte mirate a migliorare il livello attuale della guida autonoma. L’azienda, possiamo dire tra i leader di mercato, punta a rinforzare ulteriormente la propria posizione in un settore hardware che, dati alla mano, l’ha vista sempre protagonista e comunque all’avanguardia per quanto concerne le tecnologie di nuova generazione.

Samsung prepara memorie ad alte prestazioni per la guida autonoma

Stando a quanto emerge dalle dichiarazioni della stessa Samsung, l’obiettivo del colosso sudcoreano è quello di incrementare il market-share nel settore automobilistico, con particolare interesse per la guida autonoma, ritenuto dal produttore come uno dei più promettenti e in rapida evoluzione. Il tutto farebbe leva sull’introduzione di memorie e tecnologie di ultima generazione che garantiranno un’implementazione massiccia dell’Intelligenza Artificiale, un fattore ormai decisivo che non può essere ignorato neanche in ambito automobilistico.

Questo mix di novità sarebbe necessario soprattutto se guardiamo alle proiezioni degli analisti di settore che, nonostante l’attuale periodo non proprio roseo, prevedono che il mercato dei semiconduttori per sistemi automobilistici crescerà in modo importante nei prossimi cinque anni. Attualmente questo segmento di mercato vale cinquanta miliardi di dollari, ma da qui al 2028 dovrebbe crescere con un tasso medio annuo del 17%, superando in questo’ottica anche il settore mobile e quello HPC (High Performance Computing).

Per venire incontro alle esigenze computazionali che richiederà l’implementazione dell’Intelligenza Artificile nell’industria automobilistica in termini superiori a quelli attuali, Samsung prevede come detto diverse soluzioni, in primis di rilasciare una nuova variante delle memorie LPDDR5X ad alte prestazioni, in grado a quanto pare di migliorare il rapporto prestazioni efficienza almeno del 20%. I nuovi chip, su package 561FBGA, saranno caratterizzati da una capacità compresa tra 2 e 24 gigabyte con prestazioni di picco nell’ordine dei 68 GB/s (trasferimento dati).

Sempre in questo ambito, nel 2024 Samsung presenterà l’ Auto Solid State Drive (SSD) rimovibile, che si concentra sull’aumento dell’efficienza dei dati consentendo la virtualizzazione dello storage, così come il partizionamento di un singolo SSD per l’utilizzo da parte di più SoC; in questo caso si parla di SSD con capacità che vanno da 512 GB a 4 TB con prestazioni sequenziali nell’ordine 6,5 GB/s. Samsung però non sembra volersi fermare qui, confermando anche lo sviluppo di memorie GDDR7 indirizzate ai sistemi per la guida autonoma, sempre con lo scopo di incrementare le prestazioni; le GDDR7, che aspettiamo anche sulle schede grafiche il prossimo anno, garantiranno un balzo ancora superiore con una larghezza di banda pari a 32 Gbps per canale e un trasferimento dati che può arrivare a 128 GB/s.

