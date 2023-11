Mancano pochi giorni alla fine delle tantissime promozioni che stanno caratterizzando un Black Friday più interessante che mai, con sconti e offerte che si susseguono da più di una settimana. C’è ancora spazio anche per qualche ribasso, come nel caso del notebook MSI Katana 15 B12VGK-889IT, calato di quasi 200 euro rispetto al prezzo di poche ore fa. Scopriamo dunque le sue caratteristiche e il prezzo a cui potete acquistarlo su Amazon.

MSI Katana 15 in offerta

Il notebook in questione è dotato di uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FullHD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, perfetto quindi per gli appassionati di videogiochi. Utilizza una CPU Intel di dodicesima generazione, per la precisione un I7-12650H, affiancato da ben 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e da un SSD PCIe da 1 TB.

Ottimo il comparto video, grazie alla presenza di una NVIDIA RTX 4070 dotata di ben 8 GB di RAM DDR6, perfetta quindi per giocare in altra risoluzione anche alla maggior parte dei titoli più recenti. La scheda supporta le tecnologie più avanzate, come RTX ray tracing e NVIDIA DLSS 3, per una qualità delle immagini senza compromessi e una grafica realistica.

La tastiera RGB farà la felicità degli appassionati grazie alle 4 zone con WASD in evidenza e copritasti progettati su misura, tastierino numerico dedicato e tasti con una corsa di 1,7 millimetri. Sono disponibili numerosi effetti di luce per offrire un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Il sistema di raffreddamento MSI Cooler Boost 5, con due ventole 6 6 heat pipe, garantisce il corretto smaltimento del calore per mantenere inalterate nel tempo le prestazioni, evitando fenomeni di throttling.

Dove acquistarlo

Potete acquistare MSI Katana 15 B12VGK-889IT su Amazon al prezzo scontatissimo di 1299 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino e del 18% rispetto allo street price più recente.

