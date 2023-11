È iniziata una nuova settimana e siamo ancora nel pieno delle offerte del Black Friday, che su Amazon andranno avanti ancora per qualche giorno. Oggi vogliamo segnalarvi un’ottima opportunità se state cercando una nuova console, in particolare targata Microsoft. Sono in promozione infatti sia Xbox Series S che Xbox Series X, entrambi anche con alcuni bundle molto appetibili.

Ricordate di iscrivervi al nostro canale Telegram, per non perdere occasioni come queste.

Xbox Series in offerta

Si parte dal modello “base”, Xbox Series S che viene proposto in bundle con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate per tre mesi, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo consigliato. Se invece state cercando il top, sono disponibili anche alcune offerte relative a Xbox Series X, sia in versione singola, con sconto del 22%, sia in bundle con Forza Horizon 5 o con Diablo IV.

E se volete risparmiare qualcosa avendo comunque la garanzia di Amazon, potete acquistare una Xbox Series X ricondizionata, perfettamente funzionante quindi e con un risparmio niente male. Vediamo nel dettaglio le offerte, che come sempre sono valide fino a esaurimento scorte su Amazon per la Settimana del Black Friday:

Non dimenticate di dare un’occhiata alle altre offerte del Black Friday, qui sotto trovate le migliori già suddivise per categoria.

Offerte per categoria