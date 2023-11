Qualche giorno fa il consiglio di amministrazione di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, ha licenziato l’allora amministratore delegato Sam Altman, apparentemente a causa di disaccordi interni sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale e sulla velocità di sviluppo della stessa.

Dopo la nomina di Mira Murati come CEO ad interim, il consiglio di amministrazione di OpenAI ha successivamente nominato l’ex CEO di Twitch Emmett Shear come nuovo CEO, offrendo a Microsoft l’occasione per accogliere Sam Altman e l’ex presidente di OpenAI Greg Brockman.

Molte figure chiave di OpenAI si uniscono a Microsoft

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha annunciato che Sam Altman e l’ex presidente di OpenAI Greg Brockman guideranno un nuovo team di ricerca sull’intelligenza artificiale avanzata all’interno di Microsoft, insieme ad altri ricercatori di OpenAI anch’essi dimessi in seguito all’uscita di Altman.

Nonostante possa apparire come un colpo basso, Microsoft ha annunciato che sta proseguendo con i suoi investimenti in OpenAI, dimostrando fiducia nel nuovo team che includerà Emmett Shear.

Al momento non è ancora chiaro quante persone lasceranno OpenAI per unirsi a Microsoft e tantomeno come OpenAI prevede di gestire nell’immediato la fuga di così tante figure chiave, soprattutto dopo che la società si è vista costretta a sospendere le iscrizioni a ChatGPT Plus per l’impennata dell’utilizzo delle risorse dopo il DevDay.

