Microsoft ha iniziato a lanciare Copilot per Windows all’inizio di quest’anno con la versione 23H2 di Windows 11 e recentemente ha iniziato a renderlo disponibile per più utenti.

Ora sembra che il colosso di Redmond abbia in programma di portare l’intelligenza artificiale generativa Windows Copilot anche su Windows 10.

Microsoft Copilot anche su Windows 10?

Secondo Windows Central, Microsoft starebbe pianificando di portare Copilot su Windows 10 con un aggiornamento in arrivo che come per Windows 11 farebbe apparire il relativo pulsante direttamente sulla barra delle applicazioni di Windows 10.

Stando a quanto riferito il motivo principale dietro questa decisione sarebbe l’imponente quota di mercato di Windows 10 che è ancora in uso su circa 1 miliardo di dispositivi attivi mensilmente, mentre Windows 11 è presente su 400 milioni.

Secondo l’azienda l’ulteriore miliardo di utenti Windows 10 sarebbe utile per l’espansione di Microsoft Copilot, in quanto gli sviluppatori sarebbero più stimolati a creare plug-in per Copilot piuttosto che per una piattaforma di intelligenza artificiale concorrente.

Le funzionalità di Copilot su Windows 10 sarebbero le stesse che su Windows 11, inclusa la compatibilità dei plug-in su entrambi i sistemi operativi.

Stando a quanto riportato Copilot sarebbe una delle poche funzionalità che Microsoft avrebbe in programma di portare su Windows 10, inoltre la società starebbe riconsiderando la data di fine supporto per Windows 10 che attualmente è fissata per ottobre 2025.

