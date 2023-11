Continuiamo la nostra carrellata di consigli per le offerte del Black Friday, rimaniamo in ambito componenti PC ma questa volta con alcune interessanti proposte che riguardano i dissipatori e più precisamente gli impianti a liquido AiO per raffreddare i processori. Il progresso tecnologico ha permesso un netto calo dei prezzi per i sistemi a liquido All-in-One, migliorando quindi il rapporto prestazioni/prezzo e in linea di massima la diffusione di questa ulteriore opzione di raffreddamento, decisamente superiore alle soluzioni che mantengono il classico approccio ad aria. Se volete approfondire sull’argomento potete consultare la nostra più recente comparativa tra dissipatore ad aria e a liquido.

Migliori dissipatori AiO per CPU in offerta al Black Friday

Nonostante la diffusione sempre maggiore dei sistemi AiO a liquido per CPU, le offerte di questo Black Friday 2023 non sono moltissime, tuttavia siamo riusciti a scovare tre interessanti prodotti che riteniamo davvero validi e meritano comunque di essere evidenziati. Iniziamo con quella che riteniamo la migliore offerta che possiate trovare quest’anno, l’NZXT Kraken 360 a un prezzo scontato del 49%; si tratta di uno degli AiO più validi della precedente generazione, non molto distante dall’ultimo arrivato in casa NZXT, il Kraken Elite RGB 360 che avevamo recensito qualche settimana fa.

NZXT Kraken 360 rinuncia ai led RGB, ma mantiene intatta l’estetica del blocco pompa waterblock, con display LCD che può mostrare parametri di sistema come temperature e frequenze. Le prestazioni sono garantite da una pompa ad alte prestazioni Asetek e un’ampia base in rame che lavora in tandem con un radiatore da 360 millimetri a tripla ventola. Il sistema Kraken 360 supporta i più recenti processori Intel e AMD oltre al software proprietario CAM, utile per gestire le periferiche NZXT e gestire/monitorare tutti i dettagli di sistema.

Il secondo prodotto che vi proponiamo è invece il Cooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB, una soluzione di fascia leggermente più bassa con radiatore da 240 millimetri che comunque non rinuncia a prestazioni ed estetica. Pensato per processori con TDP più contenuto, il modello Cooler Master offre una pompa Gen S a doppia camera abbinato a due ventole ARGB da 120 millimetri; anche in questo caso è assicurato il supporto per gli ultimi Intel LGA 1700 e AMD AM5, oltre a un dissipatore più spesso rispetto alla precedente generazione.

Chiudiamo questo trittico con un AiO che possiamo definire una via di mezzo tra i due visti sopra. Si tratta dell’MSI MAG CORELIQUID E360, un sistema a liquido che coniuga prestazioni e design a un prezzo non troppo esagerato. La proposta MSI è equipaggiata con un radiatore da 360 millimetri e un’ampia base in rame, un connubio perfetto per smaltire il calore dei processori più esigenti e recenti targati AMD e Intel; lato estetico molto curato, così come le tre ventole FDB ARGB che possono essere gestite e personalizzate grazie al software fornito dall’azienda.

Potrebbe interessarti anche Comparativa dissipatori AiO a liquido: 4 modelli top in prova vs Core i9-13900K, Dissipatore CPU: meglio a liquido o ad aria? La prova sul campo e Recensione NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB, il dissipatore AiO nato per l’overclock

Offerte per categoria