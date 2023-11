Il Black Friday è uno dei periodi più attesi dell’anno da chi sta cercando di acquistare nuovi prodotti, o prodotti sul mercato da qualche tempo ma a prezzi particolarmente vantaggiosi. È il caso di Tineco FLOOR ONE S3, non la più recente delle lavapavimenti targate Tineco ma sicuramente ancora molto valida, soprattutto per chi ha un budget limitato che non permette di acquistare le novità più costose.

Pur avendo un paio d’anni sulle spalle, PURE ONE S3 è un prodotto attuale, e grazie alla promozione che prenderà il via domani 17 novembre su Amazon e che proseguirà fino al 27 novembre, è indubbiamente un dispositivo da prendere seriamente in considerazione. Per chi non avesse letto la nostra recensione completa, facciamo un rapido riassunto delle caratteristiche offerte.

Completa e intelligente

Forte di un’esperienza ventennale, Tineco ha concepito questa lavapavimenti come la sintesi perfetta di un classico aspirapolvere cordless e un mocio, contenendo pesi e dimensioni a livelli più che accettabili. Sfruttando la tecnologia iLoop FLOOR ONE S3 è in grado di regolare autonomamente la potenza di aspirazione e può essere utilizzato anche a secco, per raccogliere polvere e sporco come un normale aspirapolvere.

Inserendo però l’acqua pulita (anche calda fino a 60 gradi) nell’apposito serbatoio, aprirete le porte a una serie di funzioni particolarmente evolute e comode. Potrete infatti aspirare qualsiasi tipo di sporco, solido o liquido, e contemporaneamente lavare il pavimento, disinfettandolo grazie alla soluzione presente nella confezione di vendita da aggiungere all’acqua pulita.

Pulita è un termine importante, perché a differenza di quanto accade con un tradizionale mocio, dove l’acqua diventa gradualmente più sporca, qui il lavaggio avviene sempre con acqua pulita, mentre lo sporco, acqua e liquidi inclusi, vengono convogliati in un contenitore separato, per garantire la massima igiene possibile. In questo modo, inoltre, il pavimento rimane quasi completamente asciutto e senza aloni, permettendovi di usare fin da subito le stanze pulite senza attendere che tutto si asciughi.

La spazzola motorizzata esercita una trazione che rende davvero semplice e comoda ogni pulizia: non vi ritroverete a faticare per spingere un dispositivo pesante, visto che la maggior parte dello sforzo sarà sostenuto proprio dalla spazzola. Al termine non dovrete nemmeno preoccuparvi di pulire la lavapavimenti, basta posizionarla sulla base di ricarica, premere un pulsante e lasciar fare tutto alla procedura automatica.

Al prezzo a cui viene proposta per il Black Friday, scontato del 34% rispetto al prezzo standard, è da acquistare a occhi chiusi per avere un valido aiuto nelle faccende domestiche, senza spendere una fortuna.

L’offerta del Black Friday

A partire da domani 17 novembre e fino al 27, quando si festeggerà il Cyber Monday, potete acquistare Tineco FLOOR ONE S3 su Amazon a soli 269 euro, invece dei 409 euro del prezzo precedente.

