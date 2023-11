Il retrogaming è uno dei tanti modi per riportare in auge i giochi che nel passato hanno scritto la storia videoludica, quando aprivano le prime sale giochi e le console non erano così diffuse come attualmente. Per tutti i nostalgici, che ricordano con affetto i titoli della propria giovinezza, arriva Powkiddy, una console portatile che nelle linee e forme ricorda tantissimo il GameBoy, una delle più fortunate console di tutti i tempi.

Non si tratta però di un clone o di un remake, quanto piuttosto di una soluzione intelligente, offerta da Cafago, che permette di giocare a decine di migliaia di titoli del passato, tutto con una spesa decisamente contenuta.

Powkiddy, una console unica

Grazie al sistema operativo Linux, Powkiddy è in grado di far girare una grande quantità di emulatori, permettendo quindi giocare con i titoli che hanno fatto la storia dei coin-op, ma anche delle prime console domestiche, quelle che hanno impazzato a partire dagli anni 90.

Il chipset utilizzato è un RK3326 con CPU quad core a 1,5 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e una scheda da 16 GB sulla quale gira il sistema operativo insieme agli emulatori. I giochi sono invece archiviati sulla microSD da 64 GB, che può contenerne oltre 15.000, anche se è difficile che riusciate a raggiungere una tale cifra. La console dispone di due slot microSD, per garantire una grande semplicità di utilizzo e configurazione.

Previous Next Fullscreen

Lo schermo da 3,5 pollici ha una risoluzione di 640 x 480 pixel, è più che sufficiente per giocare senza problema a qualsiasi titolo, soprattutto se considerate che i titoli più vecchi sono nati con risoluzioni decisamente inferiori. Contenuti dimensioni e peso, che si attestano a 120 x 83 x 21 millimetri con un peso di 170 grammi, davvero ottimo. La batteria ha una capacità di 3.500 mAh, garantisce circa 8 ore di utilizzo continuo e può essere ricaricata utilizzando il connettore USB Type-C. Il sistema di ricarica rapida permette di avere ben 4 ore di gioco dopo una sola ora di ricarica, perfetto per qualche partita veloce senza dover attendere troppo a lungo.

L’audio può contare su uno speaker da 2 watt e su un connettore da 3,5 millimetri che consente di collegare le tradizionali cuffie a filo, per giocare senza disturbare nessuno, in casa come sui mezzi pubblici. Decisamente ricca la dotazione di tasti, così da soddisfare anche i gamer più incalliti e offrire un metodo di controllo ideale per ogni gioco. Sono presenti infatti due stick analogici, un comando digitale a croce e 7 tasti frontali, oltre a quattro tasti dorsali per una libertà di controllo davvero ampia.

Tutto questo a un prezzo davvero molto appetibile, appena 59,99 euro, cifra che include IVA e spese di trasporto. Niente dazi doganali quindi, o adeguamenti IVA che risultano sempre fastidiosi. A seguire il link per l’acquisto su Cafago, con una disponibilità limitata nella quantità e nel tempo.

Acquista Powkiddy su Cafago a 59,99 euro

Informazione Pubblicitaria