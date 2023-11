Il mese di novembre procede spedito, l’offerte del Black Friday 2023 — e, ovviamente, del Cyber Monday — sono ormai dietro l’angolo, ma come al solito Amazon ha preparato un succulento antipasto fatto di promozioni varie: dopo aver visto quella relativa ai prodotti del colosso dello shoopping, andiamo a scoprirne un’altra valida ancora per pochi giorni, che consente di ottenere uno sconto del 10% su una selezione di prodotti.

Come ottenere uno sconto del 10% su Amazon (fino al 15 novembre 2023)

La promozione di cui ci occupiamo in questa sede non è nuovissima e anzi è praticamente agli sgoccioli: attiva già da un paio di settimane, scadrà infatti il 15 novembre ormai prossimo. Insomma, qualora la selezione di prodotti preparata da Amazon comprenda articoli di vostro interesse, avete ancora un paio di giorni per sfruttare le offerte.

Nella pagina dedicata alla promozione in oggetto, Amazon ne spiega sinteticamente il funzionamento: per ottenere uno sconto del 10%, gli utenti non devono fare altro che aggiungere al carrello due o più prodotti rientranti nella selezione; una volta terminata la scelta, basta recarsi nel carrello per vedere lo sconto applicato automaticamente (a patto di aver scelto prodotti idonei).

Nei termini della promozione si precisa che l’offerta vale solo per i prodotti venduti e spediti da Amazon, dunque sono tagliati fuori quelli del marketplace e sono esclusi anche i prodotti Amazon Warehouse. Un’altra limitazione prevede che ogni account possa sfruttare la promozione una volta soltanto.

Prodotti rientranti nella promozione

La selezione della promozione in discorso tocca vari prodotti che potrebbero fare comodo a parecchi utenti: si va dagli accessori e ricambi automobilistici agli articoli per la casa, passando per l’abbigliamento per andare in moto e i prodotti per il giardinaggio.

Senza dilungarci oltre, vi lasciamo alla pagina della promozione per fare le vostre scelte:

Come ottenere uno sconto del 10% su Amazon (fino al 15 novembre 2023)

Vi ricordiamo inoltre che su Amazon i resi sono estesi fino al 31 gennaio 2024.

Infine, per restare al passo con le offerte del momento e per non perdervi nemmeno un’offerta del Black Friday, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Offerte per categoria