Mancano ormai pochi giorni al Black Friday 2023, pochissimi a quello di Amazon che, come noto, quest’anno fa partire le sue offerte una settimana in anticipo: venerdì 17 novembre. Ciò nonostante, sono iniziati ancora prima gli sconti su tanti prodotti di Amazon, disponibili a prezzi piuttosto interessanti grazie a ribassi che sfiorano il 70% sul listino.

Nella maggior parte dei casi sono in vigore fino al 27 novembre 2023, giorno del Cyber Monday, ma alcuni prodotti sono scontati solo per pochi giorni (Echo Pop e Echo Show 5); ragione per la quale è meglio non perderci troppo in chiacchiere.

Le offerte sui dispositivi di Amazon per il Black Friday 2023

Si va dagli Echo ai dispositivi Blink, passando per le serie eero e Ring, famiglie interessate dagli sconti del Black Friday 2023 di Amazon che, comincerà ufficialmente venerdì 17 novembre 2023, come al solito anticipato da alcune offerte su alcuni dispositivi. Prima di procedere con l’elenco dei prodotti disponibili in sconto, è bene sapere che la promozione relativa a Echo Pop (in copertina) e Echo Show 5 sarà disponibile fino al 16 novembre, a differenza di tutti gli altri, in offerta fino al 27 novembre 2023 ai prezzi indicati sotto.

Ecco una selezione con le offerte più interessanti sui dispositivi di Amazon con i prezzi scontati raffrontati alla media dell’ultimo mese.

Offerte sui dispositivi Echo e Blink:

Offerte sui dispositivi Ring ed eero:

Per tutto il resto, c’è il link in fondo con i dispositivi di Amazon in offerta per il Black Friday fino al 27 novembre 2023 (esclusi Echo Pop ed Echo Show 5, come anticipato). Vi ricordiamo inoltre che i resi sono estesi fino al 31 gennaio 2024 e che Amazon si impegna a rimborsare i clienti nel caso in cui i prodotti acquistati durante questo periodo si trovino a prezzi inferiori rispetto a quelli citati.

Tutti i dispositivi di Amazon in offerta per il Black Friday 2023

Leggi anche: È un “Black Friday bello bello” quello di Unieuro e tutte le nostre guide agli acquisti

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento e per non perdervi nemmeno un’offerta del Black Friday, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Offerte per categoria