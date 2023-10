Prende il via una nuova ondata di promozioni sull’Acer Store che lancia le offerte del Black Friday in anticipo che, fino al prossimo 23 di novembre, garantiranno sconti fino al 50% su notebook e altri prodotti della gamma Acer, con la possibilità di risparmiare fino a 500 euro sui modelli del brand. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alle offerte dello store di Acer.

Partono le offerte del Black Friday in anticipo sull’Acer Store

La nuova serie di sconti dell’Acer Store è disponibile. Le nuove offerte anticipano il Black Friday garantendo la possibilità di accedere a un prezzo scontato fino al 50%. Per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook, quindi, ci sono molteplici opportunità per un acquisto a prezzo ridotto.

Da notare che lo sconto viene applicato una volta aggiunto il prodotto nel carrello. Di conseguenza, i prezzi proposti sono da scontare dell’importo indicato sotto al nome del prodotto. È possibile anche acquistare più prodotti, beneficiando così di sconti multipli.

Su tutti i prodotti proposti da Acer, inoltre, c’è la consegna gratuita oltre alla possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal oppure con Klarna. Per scoprire le offerte disponibili in questo momento sullo store di Acer è sufficiente seguire il link qui di sotto.

>> Scopri qui tutte le offerte de Black Friday in anticipo dell’Acer Store <<

Qui di seguito, invece, abbiamo selezionato quelle che sono le migliori offerte disponibili con il Black Friday in anticipo dello store di Acer. Ecco i notebook più interessanti ordinati in base al prezzo proposto:

Acer Swift Edge OLED in offerta a 999 euro invece che 1.499 euro , con 500 euro di sconto; il notebook in questione è dotato del processore AMD Ryzen 5 6600U , 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e di un display da 16 pollici con pannello OLED e risoluzione di 3840 x 2400 pixel

, con 500 euro di sconto; il notebook in questione è dotato del processore , 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e di un display da 16 pollici con pannello e risoluzione di 3840 x 2400 pixel Acer Aspire 5 in offerta a 999 euro invece che 1.299 euro , con 300 euro di sconto; il notebook è dotato di un processore Intel Core i7-1355U , 32 GB di memoria di RAM e 1 TB di SSD oltre a una scheda video NVIDIA RTX 2050 ; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD; il notebook è senza sistema operativo

, con 300 euro di sconto; il notebook è dotato di un processore , 32 GB di memoria di RAM e 1 TB di SSD oltre a una scheda video ; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD; il notebook è senza sistema operativo Acer Nitro 5 AN517-42 in offerta a 1.099 euro invece che 1.599 euro , con 500 euro di sconto; il notebook è dotato del processore AMD Ryzen 7 6800H , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 3060 ; il display è da 17,3 pollici con risoluzione Full HD

, con 500 euro di sconto; il notebook è dotato del processore , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video ; il display è da 17,3 pollici con risoluzione Full HD Acer Predator Helios 300 in offerta a 1.299 euro invece che 1.600 euro, con 400 euro di sconto; il notebook è dotato del processore Intel Core i7-11800H, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e della scheda video NVIDIA RTX 3070 con un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

