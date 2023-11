Presentato ufficialmente lo scorso mese di maggio in coppia con il meno pregiato e meno costoso Huawei Watch 4, per poi arrivare sul mercato a giugno, Huawei Watch 4 Pro è uno smartwatch di fascia premium e nelle scorse ore ha iniziato a ricevere un nuovo importante aggiornamento software a livello internazionale: è in distribuzione HarmonyOS 4.

HarmonyOS 4 per Huawei Watch 4 Pro: le novità dell’aggiornamento

Per i possessori di Huawei Watch 4 Pro in versione global, dunque, è finalmente arrivato il momento di installare il major update in discorso. I più attenti alle vicende di HarmonyOS ricorderanno sicuramente che l’annuncio della nuova versione è arrivato lo scorso mese di agosto, mentre a settembre Huawei aveva fatto partire in Cina il programma beta dedicato al proprio smartwatch più costoso (o quasi). Nelle settimane successive, la serie Huawei Watch 4 era stata altresì destinataria di un aggiornamento migliorativo nel mercato di casa.

Ebbene adesso, terminata la fase di beta testing, è arrivato il momento del roll out di HarmonyOS 4 anche per gli acquirenti di Huawei Watch 4 Pro a livello internazionale. Per quanto concerne le novità comprese nel nuovo aggiornamento del sistema operativo — che arriva in un corposo file OTA da 772 MB —, il registro delle modifiche segnala innanzitutto il nuovo quadrante Astronaut, che offre anche delle funzioni interattive. In aggiunta a questo, è ora supportata la modalità di allenamento a intervalli, c’è una funzionalità di metronomo durante l’allenamento, è possibile importare ed esportare percorsi, nonché sincronizzare le impostazioni di quadranti specifici al passaggio dalla modalità standard a quella ultra-long battery life.

Per un quadro più completo, si riporta di seguito il changelog ufficiale della versione 4.0.0.191(SP36C432E2R1P2):

Adds the pre-installed Astronaut watch face. Adds interval training mode. Adds the heart rate announcement function. Adds the training metronome function. Allows you to import and export routes. Allows you to synchronize settings of specific watch faces between standard mode and ultra-long battery life mode. Adds support for voice notifications during training in Turkish, Russian, French, Japanese, Malay and Thai. Supports displaying app names in grid mode. Improves other features and user experience. Note:

1. For a better user experience, it is recommended to first update the Huawei Health app to the latest version in the app store.

2. Do not disconnect the Bluetooth connection during the update. If the update fails, try again.

3. It may take a little time to update the wearable. Wait until the progress bar on the device shows the end of the process. The device will automatically restart after the update is complete.

4. If you encounter any problems while using the device, call the Huawei customer hotline or visit a Huawei customer service center.

Come installare l’aggiornamento

Giunti alle note di chiusura, si ricorda che al momento il roll out è iniziato per il solo modello Huawei Watch 4 Pro, dunque i possessori di altri nuovi modelli — i.e. Huawei Watch 4 e Huawei Watch GT 4 — dovranno pazientare ancora un po’. Il procedimento per scaricare e installare l’aggiornamento sullo smartwatch Huawei è sempre lo stesso: non essendo un dispositivo stand-alone, non si può prescindere dallo smartphone cui il wearable è collegato e dall’app dedicata Huawei Health. Una volta aperta l’applicazione, non occorre fare altro che recarsi nella sezione “Dispositivi”, selezionare il proprio e toccare “Firmware update”.

A questo punto non resta che seguire le istruzioni riportate a schermo e, nel caso in cui non doveste ancora trovare nulla, basta pazientare visto che è proprio la versione Global ad essere interessata.

Possedete un Huawei Watch 4 Pro? Avete già ricevuto il nuovo major update? Il box dei commenti è a vostra disposizione.

