Annunciato a metà settembre in occasione di un evento tenuto a Barcellona, Huawei Watch Ultimate Design arriva oggi sul mercato italiano. Si tratta di uno smartwatch di lusso particolarmente costoso, una versione esclusiva del medesimo orologio di fascia alta svelato la scorsa primavera da cui si distingue principalmente per la finitura in oro a 18 carati.

Caratteristiche, design e prezzo di Huawei Watch Ultimate Design

Design e immagini

È uno dei pochi smartwatch pensati espressamente come oggetto di design. Oltre che dal prezzo e dal nome stesso con cui si presenta, lo si nota dalle rifiniture e dalle caratteristiche tecniche, fra cui la lega d’oro a 18 carati utilizzata per impreziosire Huawei Watch Ultimate Design: la lunetta ha sei sezioni intarsiate d’oro e una scala placcata realizzata con una tecnologia di rivestimento PVD (deposizione fisica da vapore) che, tramite incisioni laser, è servita a decorarne l’esterno fornendo una particolare trama satinata che lo contraddistingue. L’effetto di polvere dorata è stato invece ottenuto tramite una tecnica di placcatura ionica sottovuoto, secondo quanto specificato da Huawei.

A corredo, ci sono inoltre un quadrante decorato con una rappresentazione di un planisfero in oro con altri accenni dorati presenti nell’interfaccia utente, e un cinturino regolabile con meccanismo di chiusura a farfalla dai colori abbinati a quelli dello smartwatch.

Specifiche e funzioni

Per il resto, Huawei Watch Ultimate Design è un normale smartwatch di fascia alta dotato di uno schermo AMOLED LTPO da 1,5″ con risoluzione di 466 x 466 pixel (311 PPI la densità), ricco di sensori (accelerometro, giroscopio, barometro, termometro, eccetera) e sistemi di localizzazione satellitare (compreso il sistema GNSS a doppia frequenza su 5 sistemi diversi).

Supporta inoltre l’NFC, il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi, oltre ad avere altoparlante e microfono per le chiamate (con smartphone collegato), ha un sensore cardiofrequenzimetro con funzioni ECG e PPG e una batteria che, secondo quanto dichiarato da Huawei, promette fino a 2 settimane di autonomia, 8 giorni con un utilizzo più intenso e si ricarica fino al 25% in appena 10 minuti.

Presenti in Huawei Watch Ultimate Design varie funzioni smart e per la salute per monitorare sonno, stress, ossigenazione del sangue e altro, oltre a varie funzioni per l’attività fisica (100 sport e 24 attività sportive), compresa la funzionalità Expedition e varie modalità subacquee, grazie alla resistenza alle immersioni in acqua fino a 100 metri di profondità.

Prezzi e disponibilità

Huawei Watch Ultimate Design è disponibile in Italia da oggi al prezzo di 2.999,90 euro con spedizioni dal prossimo 11 ottobre, disponibile su Huawei Store e, forse, anche dai rivenditori terzi come Amazon. A chi lo acquista entro il 31 dicembre 2023 Huawei regala un anno di garanzia extra.

