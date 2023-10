Il team di WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità che ha l’obiettivo di migliorare la gestione dei canali per gli amministratori.

Prossimamente gli amministratori potranno filtrare le reazioni ai messaggi per i canali, in modo da vedere più rapidamente quali dei loro contatti hanno reagito agli aggiornamenti.

WhatsApp introduce un filtro per le reazioni ai messaggi dei canali

Un nuovo filtro che appare quando si visualizza l’elenco delle reazioni per gli aggiornamenti dei canali consente agli amministratori di vedere le reazioni individuali dei loro contatti.

Questa funzionalità dovrebbe aiutare gli amministratori a capire quali aggiornamenti attirano l’attenzione dei propri contatti, consentendo loro di perfezionare le strategie di coinvolgimento future.

Questa funzionalità è privata ed esclusiva per gli amministratori del canale ed è attualmente disponibile per alcuni beta tester che eseguono l’ultima versione 23.23.1.71 di WhatsApp beta per iOS, tuttavia verrà resa disponibile a più utenti nel corso dei prossimi giorni.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

