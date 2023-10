Xiaomi ha da poco lanciato un nuovo PC compatto animato dalla CPU Intel Core i5-1340P. Ecco le specifiche, la disponibilità e il prezzo del nuovo Xiaomi Mini PC 2023.

Caratteristiche di Xiaomi Mini PC 2023

Xiaomi Mini PC 2023 è trainato dal processore Intel Core i5-1340P di 13a generazione che vanta una frequenza di clock base di 2,8 GHz e una velocità di clock turbo massima di 4,6 GHz, inoltre viene fornito con 12 MB di Intel Smart Cache e un basso consumo energetico di 28 W di potenza base. La CPU può contare su 16 GB di RAM SO-DIMM DDR4 a 3.200 MHz e su un’unità SSD PCIe 4.0 da 512 GB.

Sul fronte della connettività, il dispositivo è dotato di un’ampia gamma di porte, tra cui un jack da 3,5 mm, porta Ethernet a 2,5 Gigabit, ingresso DC, HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB 2.0 Type-A e tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A.

Xiaomi Mini PC 2023 adotta un design compatto e leggero con un peso di soli 445 grammi e un ingombro pari a 0,4 litri.

Rispetto al modello di ultima generazione, l’aggiornamento più significativo è l’aumento complessivo della potenza di elaborazione che si attesta a circa il 5%.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Mini PC 2023

Xiaomi Mini PC 2023 debutta in Cina ed è attualmente disponibile per l’acquisto sul sito Minixpc a un prezzo corrispondente a circa 660,00 euro con spedizioni in tutto il globo. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

