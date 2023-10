Sin dal lancio di Windows 11 il team di Microsoft si è messo duramente al lavoro per provare a convincere il quantitativo maggiore possibile di utenti ad effettuare l’upgrade da Windows 10.

Questo sforzo non si è attenuato dopo alcuni mesi ed è invece proseguito sino ad oggi e nelle scorse ore sono emersi interessanti dettagli sui risultati che ha portato per il colosso di Redmond.

I numeri di Windows 11 sono tutto sommato positivi

Stando a quanto viene riportato dallo staff di Windows Central, infatti, Windows 11 al momento può vantare oltre 400 milioni di utenti su base mensile, con una crescita che segue un trend costante e lascia prevedere il raggiungimento di quota 500 milioni entro l’inizio del prossimo anno.

Ricordiamo che l’esordio ufficiale di questa versione del sistema operativo di Microsoft è avvenuto ad ottobre 2021 e ciò significa che al colosso di Redmond sono bastati circa due anni per raggiungere una base di 400 milioni di dispositivi attivi mensilmente.

Se si va a fare un confronto con Windows 10, si può notare che la precedente versione del sistema operativo di Microsoft ha raggiunto il medesimo risultato in un anno sebbene siano diverse le politiche seguite dall’azienda per questi due OS (la versione precedente, infatti, è stata pubblicizzata come disponibile gratuitamente soltanto per un anno e ciò ha spinto tanti utenti ad aggiornare rapidamente i loro PC).

Ed ancora, nel valutare i risultati ottenuti da Windows 11 c’è anche da tenere conto del fatto che questa versione non è compatibile con tutti i PC (ma solo con quelli realizzati dal 2018 e con determinati requisiti minimi) e ciò ha limitato la potenziale base di utenza.

Nel complesso, pertanto, ad oggi Windows 11 pare abbia fatto meglio di quanto sperato dal colosso di Redmond e gli sforzi per proporlo agli utenti Windows 10 sono quindi stati premiati.

