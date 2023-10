Meta riceve informazioni da siti Web di terzi che utilizzano i suoi strumenti aziendali per tracciare gli utenti sul Web, in modo da poter pubblicare annunci personalizzati sulle sue piattaforme.

Per rendere più trasparenti queste attività, Meta annuncia che la funzionalità Activity Off-Meta Technologies ora permette agli utenti di Instagram di impedire al social di raccogliere i loro dati attraverso le app e i siti Web che visitano.

Instagram ora permette di non essere tracciati sul Web

La funzionalità Activity Off-Meta Technologies è presente nel Centro account della piattaforma e precedentemente era disponibile solo per Facebook.

Meta ha annunciato anche alcune altre funzionalità in arrivo nel Centro account, tra le quali un modo per trasferire foto e video da Instagram ad altri servizi, ad esempio per creare e stampare un album fotografico con immagini da Instagram.

Inoltre ora è possibile scaricare informazioni dai propri account Facebook e Instagram contemporaneamente, mentre in precedenza Meta consentiva solo di scaricare le informazioni separatamente, cosa che tuttavia è ancora fattibile.

Gli utenti possono accedere al Centro Account nel menu Impostazioni su Facebook, Instagram e Messenger.

Meta sta anche affrontando la questione degli sticker creati con l’intelligenza artificiale di Facebook che sembrano privi di censura.

Potrebbe interessarti: Meta ha dettagliato i suoi sforzi per rispondere alla crisi in Israele