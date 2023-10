Svelate a Barcellona a metà del mese scorso, Huawei ha presentato oggi sul mercato italiano le sue nuove cuffie di fascia alta: le Huawei FreeBuds Pro 3. Sono delle true wireless di tipo in-ear dotate di un sistema di cancellazione del rumore intelligente, di un’elevata qualità audio, e di una buona autonomia. Ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Caratteristiche, funzioni e immagini delle Huawei FreeBuds Pro 3

Specifiche e funzioni

Che si tratti di cuffie di fascia elevata lo si intuisce dal nome Huawei FreeBuds Pro 3 e dalle caratteristiche di cui sono dotate; a partire dal sistema Hi-Res Dual Driver che promette un’elevata qualità audio, dai codec LDAC e L2HC 2.0 (disponibile solo quando collegate ai telefoni Huawei con EMUI 13 o versioni successive), dalle certificazioni Hi-Res Audio Wireless e HWA e dall’ampia gamma di frequenze: fra i 14 Hz e i 48 Khz. Presente anche un equalizzatore adattivo a tre bande per personalizzare i parametri in base alle proprie preferenze e al genere musicale in ascolto.

Intelligent ANC 3.0 è invece la tecnologia di riduzione del rumore attiva di queste nuove cuffie, un sistema basato un un algoritmo IA in grado di variare in tempo reale l’efficacia della cancellazione del rumore, fino al 50% secondo quanto dichiara Huawei. Da segnalare, al riguardo, anche la tecnologia Pure Voice 2.0 che si dice migliori di 2 volte e mezzo la ricezione della voce durante le chiamate, sia vocali che video, facendo sì che la voce sia più udibile e chiara negli ambienti rumorosi.

La batteria delle Huawei FreeBuds Pro 3 è da 55 mAh e, secondo il produttore, promette fino a 6 ore e mezza di autonomia con una singola ricarica, fino a 31 ore con l’ausilio della custodia di ricarica, che integra una batteria da 510 mAh ed è compatibile con la ricarica wireless. Per inciso, lo scenario d’uso relativo è il seguente: audio riprodotto con volume al 50% e con ANC disabilitato in modalità AAC, connesso a Huawei P60.

Per il resto, rimane da segnalare soltanto la possibilità di connettere le cuffie a due dispositivi contemporaneamente (connettività multipunto), sia iOS che Android, e la certificazione di resistenza contro polvere e schizzi d’acqua IP54.

Galleria immagini

Prezzi e disponibilità delle Huawei FreeBuds Pro 3

Le Huawei FreeBuds Pro 3 sono state presentate sul mercato italiano oggi, 18 ottobre 2023, in vendita da subito al prezzo di 199,90 euro nei colori Ceramic White, Silver e Green. Fino al 13 novembre è possibile usufruire di una promozione che consente di acquistarle in coppia con Huawei Band 8 aggiungendo 19,90 euro. Se interessati, le potete comprare direttamente sullo store di Huawei, ma a breve dovrebbero essere acquistabili anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

