Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 2.23.21.70.

WhatsApp Beta per iOS rinnova l’interfaccia per alcuni

Da tempo gli sviluppatori sono al lavoro un un’interfaccia rinnovata, caratterizzata da nuovi colori, tasti e icone e con la versione 2.23.21.70 beta è stata messa a disposizione di un ristretto numero di utenti.

Tra le novità introdotte con questa riprogettazione dell’interfaccia vi sono dei pulsanti rinnovati per la barra di navigazione, nuove icone nelle impostazioni dell’app e nella schermata delle informazioni sulla chat e un ruolo da colore primario dell’applicazione per il verde.

Nel complesso, i nuovi colori e pulsanti sembrano essere in grado di garantire alla popolare app di messaggistica un look più moderno, capace di migliorare l’esperienza degli utenti.

Per il momento questa nuova interfaccia è disponibile soltanto per un limitato gruppo di persone e non vi sono informazioni su quando sarà rilasciata per tutti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Come provare le ultime versioni dell’applicazione

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi basati su iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo oramai da tanto tempo è al completo.

La versione stabile più recente della popolare applicazione di messaggistica istantanea, invece, può essere scaricata gratuitamente dall’App Store attraverso questo link.

