Il team di sviluppatori di WhatsApp, mai domo nel lavorare a nuove soluzioni che possano arricchire e migliorare l’applicazione del popolare servizio di messaggistica, sta rilasciando un aggiornamento sul canale stabile dell’app che rende disponibili i canali per tutti gli utenti.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare qui.

Gli scorsi giorni vi abbiamo parlato della nuova funzionalità di creazione dei canali portata in dote sul canale stabile dalla versione 23.20.76 dell’applicazione per iOS mentre oggi analizziamo la versione 23.20.79 che, come accennato, ampia a tutti gli utenti la possibilità di cercare e di seguire i canali degli argomenti preferiti. Ecco i dettagli.

I canali sono ora disponibili per tutti gli utenti di WhatsApp per iOS

Sebbene la funzione sia ormai disponibile da mesi per molti utenti, un largo numero di account non aveva ancora auto accesso completo ai canali e a tutte le funzionalità che portano n dote, l’ultimo aggiornamento dell’applicazione per iOS punta a colmare una volta per tutte questa lacuna.

Peraltro, come si evince dalla schermata sottostante, la notizia è apparsa per la prima volta sul changelog ufficiale della versione 23.20.79 dell’applicazione sull’App Store, dettaglio che segna, di fatto, la disponibilità globale della funzione in questione.

L’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio su tutti gli iPhone e dovrebbe raggiungere l’utenza nel corso delle prossime ore.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi basati su iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è ormai da tanto tempo al completo.

La versione stabile più recente della popolare app di messaggistica istantanea, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite dall’App Store attraverso questo link.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp