Yamaha ha svelato di recente il nuovo concept di moto elettrica Motoroid 2, evoluzione del primo prototipo Motoroid presentato circa sei anni fa. Si tratta di un modello dal design futuristico e ricco di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, che sembra uscito da un film di fantascienza.

La nuova Motoroid 2 rappresenta un deciso passo in avanti rispetto al primo prototipo, grazie ad un design più pulito ed equilibrato. Allo stesso tempo, però, conserva quel fascino fantascientifico che aveva colpito gli appassionati durante la presentazione della prima versione.

Il concept della Yamaha Motoroid 2 presenta soluzioni tecnologiche all’avanguardia

Uno degli aspetti più sorprendenti di questo concept è l’assenza del manubrio. Al suo posto troviamo dei semplici grip rigidi, delle impugnature dove il pilota può appendersi. Non è ancora chiaro come avvenga l’effettiva sterzata, probabilmente attraverso movimenti del corpo e specifici sensori.

Anche il resto della moto presenta soluzioni innovative e futuristiche. Il telaio è dotato di un perno centrale che permette alla parte posteriore di inclinarsi in modo indipendente da quella anteriore. Il perno centrale e il forcellone oscillante posteriore dovrebbero contribuire a mantenere l’equilibrio del mezzo.

Il motore elettrico è posizionato nel mozzo della ruota posteriore e viene alimentato da un pacco batterie che, a giudicare dalle immagini condivise, sembra essere di dimensioni piuttosto contenute. L’assetto rialzato della moto serve probabilmente ad ospitare i vari componenti tecnologici che pongono il veicolo su un livello tecnologico mai visto al giorno d’oggi.

Oltre all’assenza del manubrio, uno degli aspetti più affascinanti della Motoroid 2 è la sua capacità di mantenere l’equilibrio e muoversi in modo autonomo, grazie a sofisticati sistemi di sensori e intelligenza artificiale. Il concept può infatti seguire il proprietario movendosi da solo, riconoscendolo tramite scanner facciali. Quando poi il proprietario decide di fermare il veicolo, un cavalletto centrale si abbassa in automatico per mantenere la moto in posizione verticale.

L’illuminazione a LED, dai colori bluastri, dona alla Motoroid 2 un look fantascientifico che ben si adatta al suo concept avveniristico. In generale, il design presenta linee pulite ed essenziali che ben si sposano con l’anima high-tech della moto.

Nonostante possa sembrare un semplice esercizio di stile, Yamaha ha confermato che una versione funzionante della Motoroid 2 verrà presentata il prossimo mese in Giappone, in occasione del Motor Show di Tokyo.

Difficilmente vedremo in tempi brevi una moto di questo tipo in produzione, ma questa moto futuristica rappresenta un interessante concept che incorpora diverse innovazioni tecnologiche che potrebbero trovare applicazione sulle Yamaha del futuro.

La casa giapponese sta comunque ampliando la sua offerta di moto elettriche, con modelli più orientati alla mobilità urbana: poco tempo fa ha lanciato il suo primo scooter elettrico E01. Nel frattempo sta lavorando ad una piccola moto elettrica da 25 km/h pensata per i quattordicenni.

Mentre aziende come Harley Davidson continuano a puntare su modelli più tradizionali, Yamaha sembra voler esplorare con coraggio nuove strade per quanto riguarda la mobilità elettrica a due ruote. Chissà se un giorno anche solo alcune delle soluzioni intraviste in questo concept diventeranno realtà. Nel frattempo possiamo continuare a sognare grazie a queste anticipazioni sulle due ruote del domani.

