La mobilità elettrica continua a guadagnare terreno nel settore dei trasporti. Dopo l’ascesa delle auto elettriche, ora anche le due ruote si convertono all’elettrico. È in quest’ottica che si inserisce la recente partnership tra il colosso automobilistico tedesco Volkswagen e l’olandese Pon Holdings, leader nel bike sharing.

Volkswagen inizierà a produrre biciclette elettriche con l’aiuto di Pon Holdings

I due gruppi uniranno le forze per espandere il noleggio di e-bike in Europa e Stati Uniti. Volkswagen Financial Services, il braccio finanziario del gruppo, ha acquisito una quota del 49% in Bike Mobility Services (BMS), la divisione di Pon specializzata nel noleggio di biciclette. L’accordo permetterà di offrire il servizio ad aziende e dipendenti nei due continenti.

BMS è una realtà consolidata nel settore, con oltre 600 mila utenti e 65 mila aziende clienti solo in Germania, Austria, Paesi Bassi, Svezia, Belgio e Stati Uniti. La maggior parte delle bici offerte sono a pedalata assistita, che stanno riscuotendo sempre più successo per gli spostamenti urbani grazie ai vantaggi ambientali e pratici. BMS può contare su una rete capillare di 8.000 rivenditori e centri assistenza.

Il mercato statunitense rappresenta una grande opportunità di crescita per l’alleanza Volkswagen-Pon: BMS ha aperto il suo primo ufficio Oltreoceano e siglato accordi con grandi aziende, in un contesto dove la micromobilità è in forte ascesa, complice anche la diffusione dello smart working. Le e-bike sono apprezzate per gli spostamenti casa-ufficio, oltre che per il tempo libero.

La partnership segna un nuovo capitolo nella mobilità sostenibile per Volkswagen. Il colosso tedesco sta abbracciando con decisione la transizione elettrica, non solo sul fronte auto ma anche esplorando nuovi business legati alla micro-mobilità urbana. Del resto la domanda di mezzi green è in costante crescita nelle città europee e americane.

Le e-bike rappresentano un’integrazione ideale all’offerta di auto elettriche di Volkswagen. Con questa mossa il gruppo punta a diventare un provider completo di mobilità sostenibile. Non a caso altri big del settore auto, da BMW a Ford, stanno investendo nelle due ruote a batteria. Anche i marchi storici delle biciclette si sono ormai convertiti all’elettrico.

La collaborazione tra Volkswagen e Pon Holdings non è una novità assoluta, in quanto le due realtà collaborano da oltre 80 anni in Olanda, dove Pon è il maggior importatore del gruppo tedesco. L’accordo sul bike sharing segna però una nuova fase, focalizzata sulla mobilità verde del futuro. Una scommessa ambiziosa che punta a ritagliarsi una fetta importante in un settore dalle prospettive rosee.

