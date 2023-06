Presentato al Motor Show di Tokyo del 2019, lo scooter elettrico Yamaha E01 è finalmente pronto per la messa in strada. L’e-scooter offre prestazioni paragonabili a un motore 125 cc e un’autonomia di oltre 100 km con una singola carica.

Il nuovo scooter elettrico di Yamaha eroga una potenza massima di 8,1 kW che viene raggiunta a 5.000 giri/min e una coppia massima di 30 Nm a 1.950 giri/min e raggiunge una velocità massima di 100 km/h. L’E01 è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 56,3 Ah che fornisce una percorrenza massima di 104 km a una velocità costante di 60 km/h.

Lo scooter elettrico monta uno pneumatico anteriore 110/70-13 e uno posteriore 130/70-13 ed entrambe le ruote sono dotate di ABS e freni a disco. L’avantreno è ammortizzato da una sospensione a forcella telescopica standard, mentre il retrotreno include un forcellone posteriore in alluminio a due bracci con due montanti a molla.

Lo scooter elettrico Yamaha E01 fornisce prestazioni paragonabili a un motore 125 cc

Il motore si trova nella parte anteriore del forcellone per offrire una migliore stabilità, inoltre è presente una trasmissione finale a cinghia dentata. Il vano bagagli sotto sella ha un volume di 23 litri sufficiente per ospitare un casco integrale.

Yamaha E01 mette a disposizione una retromarcia e le modalità di guida Eco, Standard e Power. La batteria si carica quasi completamente in appena un’ora con la ricarica rapida e in circa 5 ore con la ricarica standard.

Lo scooter elettrico E01 al momento è alla prima fase di test in Giappone e in Europa si unirà alla gamma Yamaha Neo presumibilmente il prossimo anno, tuttavia il prezzo dello scooter elettrico non è ancora noto.

