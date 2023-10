Toyota ha recentemente presentato un nuovo e futuristico concept di veicolo elettrico che prende il nome di Baby Lunar Cruiser. Questo rover lunare si ispira fortemente al classico ed iconico modello FJ40 Land Cruiser prodotto negli anni ’60, reinterpretandolo però in chiave moderna ed elettrica.

Il concept Baby Lunar Cruiser si ispira alla Toyota FJ40 Land Cruiser

La carriera del Toyota FJ40 inizia negli anni ’50, quando l’azienda giapponese decise di entrare nel mercato dei fuoristrada con un modello “duro e puro”, progettato per affrontare i percorsi più impegnativi in off-road. Questo veicolo, prodotto fino al 1984, si distinse da subito per solidità costruttiva, capacità di carico e affidabilità. Negli Stati Uniti divenne presto un’icona, arrivando a vendere oltre un milione di esemplari.

Ora, a distanza di quasi 70 anni da quel debutto, Toyota ha deciso di rendere omaggio a questa leggenda a motore termico, reinventandola però in versione elettrica e con una vocazione futuristica. La Baby Lunar Cruiser infatti altro non è che una concept car che immagina come potrebbe essere un rover lunare del futuro, con richiami estetici al passato.

L’aspetto generale ricorda molto quello squadrato e massiccio del vecchio FJ40, con proporzioni simili, fari tondi e griglia frontale verticale. Non mancano però elementi di rottura come la fascia anteriore che integra telecamere e sensori, i cerchi carenati aerodinamici e la carrozzeria semi-trasparente. Gli interni sono ancora più futuristici, con un grande parabrezza panoramico, console di controllo minimal e sedili avvolgenti.

Il concept della Baby Lunar Cruiser è pensato per essere equipaggiato da quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che le consentirebbero di muoversi agilmente sulla superficie lunare. L’assenza di pneumatici tradizionali è compensata da ruote piene d’aria che non rischiano di sgonfiarsi. La trazione integrale, unita all’assetto rialzato, dovrebbe garantire ottime capacità fuoristrada anche in condizioni estreme.

Toyota non ha diffuso dettagli tecnici precisi su autonomia ed equipaggiamenti specifici di questo concept. Ha però affermato che il design si ispira al rover lunare effettivamente in fase di sviluppo insieme all’agenzia spaziale giapponese Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA); quello però non sarà solo un modello virtuale ma un veicolo funzionante, destinato a future missioni di esplorazione sulla Luna.

La Baby Lunar Cruiser sembra comunque destinata a rimanere un semplice esercizio di stile, una provocazione per mostrare una reinterpretazione moderna di un classico intramontabile. Difficilmente questo particolare rover lunare elettrico arriverà mai in produzione, vista la sua natura concettuale.

Toyota negli ultimi anni ha mostrato vari concept futuristici, molti dei quali mai divenuti realtà. Con la Baby Lunar Cruiser però ha colpito nel segno, proponendo un’interpretazione credibile di come potrebbe essere un fuoristrada elettrico duro e puro, con richiami ad una vera icona come la vecchia FJ40. Chissà che in futuro alcune soluzioni stilistiche o tecniche di questo studio di design non possano essere mutuate su modelli di serie, magari fuoristrada elettrici più “terrestri”.

