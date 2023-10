Sono decine di migliaia i prodotti in sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon, l’evento del colosso dell’e-commerce iniziato oggi a mezzanotte e che andrà avanti con tantissime promozioni fino alle 23:59 di domani. Aqara, brand leader nel mercato dei dispositivi per la smart home, ha preparato una serie di promozioni per chi sta cercando delle soluzioni semplici ed economiche per automatizzare la propria abitazione.

Sconti fino al 25% per Aqara

L’elenco di prodotti Aqara in promozione è decisamente lungo e comprende prodotti particolarmente interessanti. Troviamo telecamere di sicurezza, per controllare quello che succede in casa quando non ci siete, hub Zigbee per collegare i vari sensori (movimento, apertura, interruttori), motori per automatizzare l’apertura delle tende di casa, campanelli intelligenti e molto altro.

Trovate anche u dispositivo molto utile per fare in modo che i vostri animali domestici abbiano sempre cibo nella loro ciotola, o una valvola termostatica per automatizzare il controllo dei termosifoni senza dover sostituire la caldaia. E per sapere se l’aria in casa è perfettamente respirabile, o se dovete munirvi di un purificatore, potete scegliere il monitor per la qualità dell’aria, con schermo e-ink che riduce quasi a zero i consumi.

