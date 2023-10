All’evento promozionale odierno di Amazon partecipa anche Xiaomi, che mette a disposizione dei clienti del noto e-commerce un’abbondante serie di prodotti disponibili a ottimi prezzi. Per chi non lo sapesse, è in vigore oggi e domani, 10 e 11 ottobre 2023, la Festa delle Offerte Prime 2023, un’occasione particolarmente ghiotta per gli iscritti ad Amazon Prime (e per chi vuole iscriversi, qui per provare Amazon Prime gratis per 30 giorni) per portarsi a casa diversi tipi di prodotti in offerta, compresi vari dispositivi Xiaomi, fra cui cuffie, robot aspirapolvere, monopattini elettrici, e altri prodotti per la casa scontati.

Le migliori offerte di Amazon sui prodotti di Xiaomi

La Festa delle Offerte Prime 2023 è partita da qualche ora, con una gran quantità di dispositivi disponibili a prezzi ribassati fino alle ore 23:59 di domani, 11 ottobre. Col passare delle ore sono diversi i prodotti non più disponibili, a causa di scorte non sempre tali da soddisfare la grande domanda dei clienti di Amazon. Per questo, abbiamo pensato di selezionarvi con alcuni articoli dedicati varie categorie di prodotti, per velocizzare i tempi ed evitare di ritrovarsi con un pugno di mosche.

A seguire, riportiamo una selezione dei prodotti di Xiaomi più interessanti, disponibili in sconto oggi e domani su Amazon per l’evento promozionale citato. Per inciso, per le selezioni su smartphone e tablet in offerta rimandiamo ai nostri articoli pubblicati su tuttoandroid.net, mentre tutte le altre sui prodotti tech le trovate qui su tuttotech.net.

Queste erano solo alcune delle offerte di Amazon disponibili oggi e domani, 10 e 11 ottobre 2023 per la Festa delle Offerte Prime 2023. Tutte le altre le trovate nel link a seguire:

Tutti i prodotti scontati su Amazon per la Festa delle Offerte Prime 2023

Offerte per categoria

Potrebbero interessarti anche: La Festa delle Offerte Prime passa anche per stampanti, monitor e molto altro e Ci sono parecchi sportwatch scontati su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Ti ricordiamo che per non perderti le migliori offerte sulla tecnologia puoi seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.