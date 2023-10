Nonostante l’enorme popolarità delle sue auto elettriche, Tesla continua a lavorare al miglioramento sia della parte hardware che di quella software, in modo da poter garantire agli utenti un’esperienza sempre più completa e migliore.

Ebbene, pare che il colosso statunitense sia riuscito a migliorare notevolmente la qualità della fotocamera delle sue auto elettriche esistenti con HW3 attraverso un aggiornamento software via OTA.

Tesla migliora la fotocamera delle sue auto

Negli ultimi mesi il team di sviluppatori di Tesla ha fornito alcune valide dimostrazioni della sua capacità di migliorare i veicoli dell’azienda attraverso appositi aggiornamenti software via OTA e un esempio recente è rappresentato dal miglioramento della sicurezza implementato con un update che attiva e accelera automaticamente le luci di emergenza dopo un incidente.

Ebbene, con un nuovo aggiornamento che porta il software alla versione 2023.32 Tesla è andata a migliorare in modo rilevante le capacità della fotocamera montata sulle sue auto. Ecco un confronto tra il prima e il dopo:

Basta un rapido sguardo per apprezzare il notevole miglioramento della qualità delle immagini catturate dalla fotocamera montata sulle auto di Tesla, soprattutto per quanto riguarda le situazioni in cui le condizioni di luce sono difficili.

E nelle scorse ore anche il team del produttore ha annunciato in via ufficiale di avere dato il via al rilascio di un aggiornamento che va a migliorare le prestazioni della fotocamera dei veicoli dell’azienda.

Ricordiamo che Tesla ha aggiornato la parte hardware della fotocamera con la revisione HW4 sulle auto più recenti e ciò ha un po’ preoccupato i proprietari di quelli con revisione HW3, che stanno ancora aspettando che il popolare produttore mantenga la promessa di garantire loro in tempi rapidi la piena capacità di guida autonoma pure nei veicoli con hardware più vecchio.

