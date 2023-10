Samsung sta lavorando da tempo a un anello intelligente e sembra che l’azienda sia già in una fase di sviluppo avanzata, tuttavia lo smart ring del colosso sudcoreano sarebbe ancora lontano dal lancio.

Secondo The Elec, Samsung starebbe sviluppando il dispositivo in quattro dimensioni per essere più indossabile.

Secondo quanto riferito gli addetti ai lavori suggeriscono che l’anello è ancora ingombrante al momento, ma che verrà ridimensionato prima della produzione di massa.

La fonte non chiarisce se “Samsung Galaxy Ring” presenterebbe funzionalità di monitoraggio della salute che richiederebbero l’approvazione di un presidio medico in modo simile allo smartwatch Samsung Galaxy Watch6.

Samsung Galaxy Ring arriverebbe in quattro dimensioni, ma quando?

Secondo quanto riportato, Samsung avrebbe in programma di annunciare il prodotto insieme agli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 nel terzo trimestre del prossimo anno, ma non è chiaro se in concomitanza con Galaxy Watch7.

Le certificazioni normative per le funzionalità sanitarie verranno distribuite nel quarto trimestre, tuttavia Samsung potrebbe decidere di rilasciare l’accessorio senza le funzioni sanitarie o mediche e chiedere l’approvazione in un secondo momento, come ha già fatto in passato con i precedenti Galaxy Watch, diversamente il prodotto potrebbe approdare sul mercato solo dopo il prossimo ciclo di approvazioni normative, oppure nel 2025.

Secondo gli addetti ai lavori, Samsung Galaxy Ring potrebbe essere più accurato nella misurazione dei parametri vitali rispetto ai Galaxy Watch, in quanto un anello è generalmente più aderente rispetto a uno smartwatch, inoltre la società starebbe riflettendo su come abbinarlo ai visori AR/VR, poiché l’anno prossimo Apple Vision Pro potrebbe lanciare il settore della realtà virtuale a livello consumer.

