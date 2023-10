La casa automobilistica americana Tesla ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento software che include una nuova funzionalità chiamata “Condivisione Posizione“, pensata per dare maggiore trasparenza e controllo ai proprietari sul tracciamento della posizione delle loro vetture.

La nuova funzione di condivisione della posizione è realtà sulle auto Tesla

L’aggiornamento software 2023.38 introduce la suddetta novità che ha il compito di avvisare il conducente quando un’app richiede i dati sulla posizione in tempo reale del veicolo. In particolare, quando un’app accede ai dati sulla posizione, compare un’icona nella parte alta del display centrale della vettura per informare il conducente di ciò. Si tratta, quindi, di una funzione che permette di sapere quando e quali app stanno tracciando l’auto. Di seguito trovate la nota ufficiale relativa a questa nuova funzione:

Quando un’applicazione richiede i dati di localizzazione in tempo reale del veicolo, viene visualizzata un’icona nella parte superiore del touchscreen. È possibile disattivare la condivisione in Controlli > Sicurezza > Consenti accesso mobile. In questo modo si disattiva anche l’accesso all’app Tesla. Quando questa impostazione è attiva, il veicolo comunica direttamente con l’app Tesla e con altre app, ma Tesla non traccia la vostra posizione (vedere tesla.com/privacy).

Va sottolineato che i proprietari hanno la facoltà di disattivare completamente la condivisione della posizione accedendo ai controlli di sicurezza del sistema di infotainment. Disattivando questa impostazione si impedisce l’accesso sia alle app di terze parti che alla stessa app ufficiale Tesla; tuttavia, come specificato dall’azienda, disattivando la condivisione della posizione Tesla non traccerà comunque i dati sulla posizione dell’utente, in linea con le sue politiche sulla privacy.

Questa novità segna un passo in avanti verso una maggiore trasparenza nei confronti dell’utente riguardo all’utilizzo dei dati sulla posizione del veicolo. Rientra nella filosofia “Privacy First” di Tesla, che punta a dare più controllo ai proprietari nel decidere quali informazioni condividere e quando.

La funzionalità può anche rappresentare un promemoria per il conducente, ad esempio nel caso si dimentichi di avvertire qualcuno di un ritardo o di una deviazione dal percorso. Vedendo l’icona che segnala l’accesso ai dati sulla posizione, il guidatore potrebbe ricordarsi di inviare un messaggio per comunicare aggiornamenti sulla situazione.

Gli utenti Tesla avranno una maggiore consapevolezza e controllo dei dati condivisi

Più in generale, l’iniziativa di Tesla va nella direzione di una maggiore consapevolezza e controllo da parte degli utenti sull’uso dei loro dati, un tema sempre più centrale con la diffusione di nuove tecnologie e servizi digitali. La privacy e la sicurezza di informazioni sensibili come la posizione sono aspetti cruciali quando si parla di mobilità elettrica e connessa.

Tesla è un precursore nell’integrazione di queste tecnologie nelle auto e sta ponendo grande attenzione su come gestirle al meglio, bilanciando innovazione e rispetto della privacy degli utenti. L’introduzione di funzionalità come la nuova Condivisione Posizione va incontro alle preoccupazioni di molti consumatori riguardo all’utilizzo dei loro dati.

La strategia di Tesla sembra dunque essere quella di puntare sulla trasparenza e sul coinvolgimento attivo degli utenti, dando loro gli strumenti necessari per decidere cosa condividere e quando. Si tratta di un approccio innovativo che potrebbe fare scuola nel settore automotive e tecnologico.

