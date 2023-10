Microsoft ha lanciato una riprogettazione della versione Web del suo app store che include una nuova interfaccia per rendere più piacevole e semplice trovare le app Windows sul Web.

Il nuovo Microsoft Store sul Web semplifica la ricerca di app o giochi per PC e Xbox che vengono scaricati tramite l’app principale su Windows.

L’azienda fa notare che la nuova versione Web non sostituirà l’app principale presente in Windows 10 e Windows 11, ma opererà in sinergia con essa.

Microsoft rinnova la versione Web del suo app store

Microsoft spiega di aver abbandonato la base di codice React ormai obsoleta per creare una nuova esperienza utente, grazie a un’interfaccia progettata con cura e a modi più semplici per scoprire nuove applicazioni e giochi anche al di fuori dell’ambiente Windows.

All’inizio dell’anno il capo di Xbox Phil Spencer ha rivelato che Microsoft sta costruendo un negozio di giochi mobili Xbox per anticipare aziende come Apple e Google.

Questo store potrebbe essere lanciato già nel 2024 e avrà bisogno di un’interfaccia Web per essere individuabile nei risultati di ricerca e nei collegamenti sui social.

Potrebbe interessarti: Migliori notebook Microsoft e Configurazione PC, ecco le migliori per fascia di prezzo