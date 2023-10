Da qualche mese Microsoft ha lanciato una versione aggiornata di Bing, potenziata dall’intelligenza artificiale di ChatGPT-4. Se sul vostro computer sta ancora girando una versione obsoleta di Windows, e state cercando un’occasione per installare una versione più recente del sistema operativo di Redmond, magari insieme a un upgrade hardware, la nuova tornata di offerte di Godeal24 fa al caso vostro.

Vi bastano infatti meno di 12 euro per avere una licenza di Windows 11 Pro che vi permetterà di godere di tutte le funzioni più recenti rilasciate da Microsoft, offerta decisamente valida anche se avete appena costruito la vostra nuova build da gaming e il budget a disposizione per il software è ristretto. Le promozioni attive sul noto store online riguardano anche la suite Microsoft Office e molti altri applicativi, per cui vale la pena dare un’occhiata alle offerte più interessanti.

Sconti a crescere

Se vi serve una licenza di Office ecco le offerte legate al coupon SGO62, che vi permettono di risparmiare il 62% rispetto al prezzo standard. E acquistando pacchetti con 2,3 o 5 licenze il prezzo unitario scenderà ulteriormente, un’occasione da sfruttare insieme ad amici e familiari per un risparmio combinato. Lo stesso codice sconto si applica anche ad alcuni pacchetti che includono Windows e Office, perfetti quindi se dovete partire da zero o se entrambi i software sul vostro PC devono essere aggiornati.

Altre offerte sui bundle

Se state cercando solo una licenza di Windows 10 o Windows 11, in une delle tante declinazioni disponibili, a vostra disposizione c’è il codice sconto SGO50, che toglie il 50% dal prezzo normale e vi permette di avere prezzi irrinunciabili:

Godeal24, che ricordiamo commercia licenze usate e (tutte originali al 100% e in grado di ricevere tutti gli aggiornamenti ufficiali dei rispettivi produttori) dismesse da grandi compagnie, non propone solo software Microsoft ma anche decine di altre utility, necessarie per mantenere sempre in perfetta efficienza il vostro computer, anche quelli con macOS.

Potete pagare i vostri acquisti su Godeal24 con PayPal, così da essere sicuri di avere una ulteriore protezione nel caso qualcosa dovesse andare storto. Si tratta di una ipotesi decisamente remota, visto il giudizio che gli utenti dello store hanno lasciato su TrustPilot: il 98% si è infatti dichiarato entusiasta dell’esperienza avuta.

Per qualsiasi problema potete rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde via mail 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Informazione Pubblicitaria