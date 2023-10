Ad ogni rilascio di una nuova versione di macOS, Apple tende ad abbandonare il supporto dei modelli più vecchi di Mac e MacBook. Ciò significa che alcuni utenti in possesso di un modello non necessariamente vecchio, ma comunque ancora utilizzabile al giorno d’oggi, non possono fruire delle funzionalità presenti nelle nuove versioni a meno che non aggiornino l’hardware. Il progetto OpenCore Legacy Patcher serve ad ovviare a questo problema e permette di installare macOS 14 Sonoma anche sui Mac non supportati.

OpenCore Legacy Patcher è un bootloader che consente alle versioni più recenti di macOS di funzionare su modelli rimasti ad una versione più vecchia del software. Di recente il team di sviluppo ha rilasciato la versione 1.0.0, che consente a 83 modelli di Mac non supportati di installare ed eseguire macOS 14 Sonoma, il cui rilascio ufficiale in forma stabile è avvenuto nei giorni scorsi.

Quali sono i Mac aggiornabili a macOS 14 Sonoma

Sebbene si tratti di un’ottima iniziativa per gli utenti che desiderano provare le novità di macOS 14 Sonoma, il team di OpenCore Legacy Patcher ci tiene a precisare che lo sviluppo è ancora in corso e potrebbe non supportare completamente tutte le funzionalità al momento.

Nello specifico, una limitazione del nuovo sistema operativo è l’assenza di supporto hardware per il chip di sicurezza T1: questa limitazione si applica in particolare ai modelli di MacBook Pro del 2016 e 2017 con Touch Bar, ma gli sviluppatori sono al lavoro per aggiungere il supporto anche a questi modelli.

Per dovere di completezza, ricordiamo che macOS 14 Sonoma è installabile ufficialmente su questi Mac:

iMac 2019 e modelli successivi

iMac Pro 2017

MacBook Air 2018 e modelli successivi

MacBook Pro 2018 e modelli successivi

Mac Pro 2019 e modelli successivi

Mac mini 2018 e modelli successivi

Mac Studio 2022 e modelli successivi

OpenCore Legacy Patcher 1.0.0 permette invece di aggiornare all’ultima versione di macOS questi Mac non più supportati, per un totale di 83 dispositivi tra MacBook e iMac:

MacBook da 12 e 13 pollici dal 2008 al 2019

MacBook Air da 11 e 13 pollici dal 2009 al 2017

MacBook Pro da 13 a 17 pollici dal 2008 al 2017

Mac mini dal 2009 al 2017

iMac da 20 a 27 pollici dal 2007 al 2018

Mac Pro dal 2008 al 2018

Xserve dal 2008 al 2010

Per tutti i link al download e alle istruzioni per procedere con l’installazione sul vostro dispositivo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del progetto su GitHub.