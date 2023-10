Come sicuramente molti di voi sanno, il colosso di Cupertino non è impegnato solo nella realizzazione di dispositivi hardware, l’azienda infatti offre ai propri utenti anche un servizio che propone contenuti in streaming, ovvero Apple TV+: la società si impegna mensilmente per aumentare l’offerta del proprio catalogo e, sebbene solitamente prediliga contenuti originali, sembra che per quanto riguarda lo sport Apple possa avere intenzione di allargarsi ulteriormente, guardando alla Formula 1.

Apple considera l’acquisizione dei diritti di streaming della Formula 1 su Apple TV+

Stando a quanto riportato, sembra che Apple stia valutando un’offerta di ben 2 miliardi di dollari all’anno per i diritti di streaming esclusivi per la copertura della Formula 1 sulla propria piattaforma Apple TV+, la cifra non è ingente solo di per sé, ma lo è soprattutto se si considera che il Gruppo di Formula 1 riceve attualmente circa la metà per i diritti televisivi globali.

Apple non è nuova nel settore dello sport, la piattaforma per lo streaming proprietaria offre già diversi contenuti come MLB ” Friday Night Baseball ” e MLS Season Pass, tanto per fare alcuni esempi; pare però che l’offerta che starebbe valutando l’azienda, per quanto notevole, non concederebbe al colosso la piena esclusività fin dall’inizio.

Sembra infatti che l’accordo in lavorazione preveda circa il 25% del pacchetto complessivo di diritti di streaming della Formula 1 per Apple, con il passare del tempo e la scadenza dei contratti esistenti la percentuale in possesso della società crescerebbe di pari passo, fino a raggiungere il 100% entro cinque anni; sembra dunque che Apple potrebbe pagare una somma fissa annualmente invece di vedere aumentare il prezzo all’aumentare della percentuale.

Al momento comunque non ci sono informazioni certe al riguardo, non ci resta che attendere per scoprire se queste indiscrezioni abbiano un reale fondamento o meno e per sapere quando l’azienda possa eventualmente entrare nel settore della Formula 1.

