Logitech G e Playseat uniscono le forze e presentano la nuova postazione racing Playseat Challenge X – Logitech G Edition. Si tratta di una seduta ideata per i simulatori di guida (ma non solo) che coniuga affidabilità e qualità, mettendo in campo il meglio che le due aziende hanno da offrire per prestazioni e design; progettata espressamente per le periferiche a marchio Logitech G, la nuova postazione gaming per gli amanti del racing garantisce una soluzione senza compromessi, sia per gli utenti PC che per le console.

La partnership tra i due brand per la realizzazione della Playseat Challenge X Logitech G Edition è stata piuttosto impegnativa, così come confermano le parole di Jim Hoey, head of simulation marketing di Logitech G:

La collaborazione su questo prodotto è stata intensa per rendere la Challenge X più funzionale, comoda e, in generale, fornire un’esperienza di gara migliore rispetto alle tradizionali sedute da racing. Durante questo processo, i nostri team si sono concentrati su tre aree chiave di una seduta da racing e non potremmo essere più soddisfatti dei risultati”, ha dichiarato Jim Hoey, head of simulation marketing di Logitech G.

Playseat Challenge X Logitech G Edition: parola d’ordine comfort

Come facilmente suggerisce il nome, Playseat Challenge X Logitech G Edition è ideata e ottimizzata per supportare al meglio volante e pedali prodotti da Logitech G. La seduta è realizzata con una struttura leggera e pieghevole in acciaio e carbonio ed è dotata di un sedile completamente regolabile con materiali traspiranti Playseat Actifit. Lo scopo di questo design è quello di offrire ai piloti una seduta da racing che sia prima di tutto comoda, ma anche versatile e duratura, il tutto senza rinunciare alle prestazioni grazie alle periferiche Logitech G che permettono di immergersi al meglio nella gara.

Tra le caratteristiche di spicco della Playseat Challenge X – Logitech G Edition troviamo le regolazioni del sedile X-Adapt, il materiale traspirante ActiFit e una pedaliera rigida con posizionamento inclinato. L’utente avrà la possibilità di trovare la posizione più adatta alle sue esigenze grazie alle 6 posizioni di seduta disponibili di X-Adapt, mentre il materiale traspirante ActiFit, il design ergonomico e la rigidità regolabile offrono un supporto superiore e una gestione termica che consente ai piloti di rimanere comodi e freschi anche per sedute di gioco molto lunghe.

Playseat Challenge X – Logitech G Edition trasferisce anche il force feedback e il Trueforce e con un peso di soli 11,6 kg può essere rapidamente ripiegata con il minimo ingombro. Dalle immagini a disposizione notiamo anche che il sistema di accesso all’abitacolo dovrebbe essere abbastanza comodo, senza dimenticare un’altra importante chicca come il supporto per il cambio compatibile con l’ottimo Logitech G Driving Force Shifter.

Scheda tecnica Playseat Challenge X – Logitech G Edition

Dimensioni: lunghezza 140 cm, larghezza 60 cm, altezza 105 cm

Altezza utente (min-max): 120-220 centimetri

Peso utente (min-max): 20-163 chilogrammi

Materiali Posto a sedere: anteriore in Tessuto ActiFit, posteriore in Similpelle

Cerniere X-adapt: Alluminio forgiato Flow

Telaio: Acciaio al carbonio

Parti di connessione: Plastica rinforzata

Accessori compatibili Playseat:

Tappetino Playseat XL

Playseat TV Stand / Playseat TV Stand Triple Package

Playseat TV Stand XL / Playseat TV Stand XL – Multi

Garanzia due anni

Disponibilità e prezzo

La PlaySeat Challenge X – Logitech G Edition, in versione gunmetal grey, è già disponibile sul sito del produttore a un prezzo consigliato di 299 euro, a breve anche su Amazon Italia dove attualmente possiamo trovare anche la Playseat Challenge NASCAR Edition a 291 euro (vedi offerta).

Potrebbe interessarti anche Logitech G annuncia nuove periferiche per lo streaming senza compromessi, Secretlab League of Legends Jhin Edition è la nuova sedia per appassionati di gaming e Logitech Driving Force Leva di Cambio 6 Marce a in sconto su Amazon a 46,70 euro (vedi offerta).