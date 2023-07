Secret Lab, azienda leader nel mercato delle sedie e scrivanie da gioco, ha annunciato oggi una nuova sedia della linea TITAN Evo, in particolare un nuovo modello della serie League of Legends, che può già contare su numerose varianti.

Una nuova opera d’arte

Si chiama Secretlab TITAN Evo League of Legends Jhin Edition, uno dei più cattivi personaggi del gioco. La classica finitura bianca in NEO Hybrid Leatherette può contare su una finitura personalizzata. Caratterizzata da un’impiallacciatura spazzolata unica nel suo genere e da una lucentezza particolare che evoca le pieghe testurizzate del mantello di Jhin, la nuova TITAN Evo Jhin Edition rispecchia ogni minimo dettaglio della raffinata decorazione del Golden Demon.

Gli accenti dorati, le ali grigie, ogni dettaglio richiama alla mente la meticolosa attenzione ai dettagli di Jhin, con la sua iconica maschera che troneggia sullo schienale della sedia. La nuova variante è già in vendita sullo store ufficiale nelle misure Regular e XL, per soddisfare le necessità di ogni tipologia di giocatore (ma anche di chi sta cercando una sedia da ufficio molto appariscente).

La sedia Secretlab TITAN Evo League of Legends Jhin Edition anticipa uno degli eventi più attesi dell’estate e va ad aggiungersi a una collezione in costante evoluzione, con i design ispirati ai campioni più popolari di League of Legends, come Jinx, Viego, Miss Fortune, Pyke, Akali, Yasuo e Ahri.

Potete già acquistare la nuova TITAN Evo Jhin Edition sullo store ufficiale al prezzo di 524 euro per la versione Regular e 574 euro per la versione XL. Avrete un risparmio immediato di 100 euro grazie alla promozione attiva su tutti i modelli della linea TITAN Evo e Classic. Non lasciatevi dunque sfuggire l’occasione di portarvi a casa una delle migliori sedie sul mercato (qui la nostra recensione) a un prezzo vantaggioso.