Logitech è sicuramente tra i brand più attivi nel panorama delle periferiche e accessori per il gaming, così come del resto conferma il vasto catalogo dell’azienda che, con la nascita del brand dedicato Logitech G, si espanso ulteriormente per offrire ai gamer il meglio del supporto anche in ottica streaming. Le ultima novità dell’azienda sono indirizzate proprio a questo segmento di mercato, sicuramente di nicchia, ma dati alla mano in continua espansione grazie al boom dei gamer che diventano creator e necessitano di strumenti adeguati per offrire i migliori contenuti possibili.

Nel dettaglio, Logitech annuncia oggi il debutto sul mercato italiano dei nuovi microfoni Logitech G Yeti GX, Logitech G Yeti Orb con supporto supporto Blue VO!CE e della nuova luce Logitech G Litra Beam LX; in aggiunta a queste novità, il produttore rende noto il rebranding di Litra Beam e Compass Boom Arm, soluzioni che passando sotto il marchio Logitech G saranno ora caratterizzati da un nuovo packaging in linea con l’intera gamma Logitech per i videogiocatori.

Le nuove soluzioni Logitech G offrono audio e illuminazione di grado professionale

Chi trasmette in streaming, per lavoro o per puro divertimento, saprà che l’illuminazione e l’audio di un certo livello sono indispensabili per offrire contenuti di qualità, questo a prescindere dalla piattaforma che viene utilizzata per diffondere le proprie idee e creazioni. I nuovi arrivati nel catalogo Logitech G vanno proprio in questo senso, senza dimenticare un altro binomio molto richiesto, l’estetica e gli effetti luce con la tecnologia LIGHTSYNC RGB e l’integrazione nel software G HUB.

Ma andiamo con ordine e partiamo con Logitech G Yeti GX, microfono da gaming USB di livello broadcast con tecnologia a capsula dinamica e Smart Audio Lock per avere prestazioni e qualità sempre al top. Smart Audio Lock blocca le impostazioni audio ideali con la semplice pressione di un’inedita rotella di scorrimento (presa in prestito dai mouse Logitech G) per ottenere un audio sempre uniforme e la regolazione automatica del guadagno per evitare il clipping e ridurre le distrazioni di fondo.

Logitech G Yeti GX è inoltre dotato di uno schema di ripresa supercardioide che esalta la voce escludendo il rumore ambientale, mentre l’integrazione della tecnologia proprietaria Blue VO!CE consente agli streamer di regolare l’audio e di scegliere tra una serie di filtri per creare effetti sonori personalizzati. Anche Yeti Orb è un microfono USB da gaming ad alte prestazioni, ma a differenza del fratello maggiore è progettato per gli utenti meno esigenti o che magari si avvicinano per la prima volta al mondo dello streaming. Logitech Yeti Orb prevede una capsula a condensatore che conferisce un aspetto elegante alla creazione di contenuti, oltre a essere dotato di un logo RGB per creare effetti di illuminazione personalizzati; a bordo comunque non manca la tecnologia Blue VO!CE e la possibilità di gestione tramite G HUB.

Chiudiamo con Litra Beam LX, una lampada RGB su due lati con tecnologia TrueSoft per modellare e dirigere la luce in base alle nostre esigenze o alle caratteristiche dell’ambiente in cui ci troviamo. TrueSoft offre un’accuratezza dei colori di tipo cinematografico e una diffusione avanzata per eliminare le ombre, oltre a luminosità regolabile, temperature di colore che vanno dal caldo lume di candela al blu freddo (2700K – 6500K) e impostazioni RGB.

Grazie a LIGHTSYNC RGB inoltre, l’utente sarà in grado di sfruttare le 16 milioni di combinazioni di colori di Litra Beam LX con supporto per tutti i dispositivi abilitati a LIGHTSYNC con Windows Dynamic Lighting (non appena sarà disponibile). Windows Dynamic Lighting è un nuovo strumento di illuminazione RGB di Windows 11 che consente agli utenti di coordinare gli effetti tra molte marche di prodotti abilitati RGB, tra cui quelli Logitech. Chiudiamo con un dato relativo all’ecosostenibilità, da tempo cavallo di battaglia dei prodotti Logitech G; i nuovi arrivati non sono da meno e vantano la certificazione Carbon Neutral oltre all’utilizzo di plastiche riciclate in diverse percentuali (dal 48% al 74% in base al modello).

Disponibilità e prezzi

Logitech G Yeti GX e Yeti Orb sono già disponibili in colorazione nera, mentre Litra Beam LX in grafite, tutti sul sito ufficiale del produttore. Riguardo i prezzi invece, Logitech G Yeti GX costa 159,99 euro (disponibile anche su Amazon), mentre il piccolo Yeti Orb scende a 69,99 euro; per la lampada RGB Litra Beam LX invece il prezzo di listino è pari a 159,99 euro.

Potrebbe interessarti anche Logitech reinventa la webcam con Reach, ecco come sarà e quanto dovrebbe costare, Logitech svela le nuove periferiche G PRO per i gamer professionisti e Logitech Litra Beam Luce LED a 89,99 euro su Amazon.