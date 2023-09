Strano ma vero. Una delle schede grafiche più potenti e tecnicamente evolute mai prodotte da NVIDIA, la GeForce RTX 4090 (Recensione), avrebbe problemi a gestire la risoluzione Dual-4K a 240 Hz del nuovissimo monitor gaming Samsung Odyssey Neo G9 57″ (ne abbiamo parlato qui). Secondo alcuni test condotti dai colleghi di Quazarzone, la top di gamma NVIDIA non supporterebbe la configurazione (o risoluzione) del super display Samsung, probabilmente per una limitazione hardware/software che ora cercheremo di capire.

Allo stato attuale non abbiamo abbastanza dati per valutare se NVIDIA possa risolvere la problematica a breve con un semplice aggiornamento software (cosa possibile), ma se questo non bastasse, dai test in questione emerge che l’unico modo per sfruttare appieno il super monitor Samsung sia utilizzare una scheda grafica della serie AMD Radeon 7000.

GeForce RTX 4090 penalizzata per la mancanza del Display Port 2.1 o no? Cerchiamo di capire

In attesa di conferme ufficiali per cercare di capire quale potrebbe essere la causa di questo problema, dobbiamo ricordare che il Samsung Odyssey Neo G9 da 57″ supporta una risoluzione nativa di 7680×2160 pixel a una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, ossia l’equivalente di due monitor 4K affiancati. Tenendo presente questo, aggiungiamo che un flusso 4K 10 bit non compresso a 240 Hz richiede una larghezza di banda pari a 54.84 Gbps, moltiplicato due fanno quindi 109.68 Gbps; lo standard HDMI 2.1 arriva a 48 Gbps, mentre Display Port 2.1 può arrivare a 77,37 Gbps (con UHBR 20), quindi entrambe sarebbero insufficienti almeno sulla carta.

Qui infatti entra in gioco la tecnologia Display Stream Compression (o DSC), capace di comprimere ogni immagine 10 bit per pixel a 8 bit per pixel senza evidenti perdite di qualità. Il DSC è abbastanza flessibile e dati alla mano garantisce un rapporto di compressione di 3:1 per immagini a 24 bit e quasi 4:1 per quelle a 30 bit (3,75 per essere precisi); ne consegue che i 109.68 Gbps richiesti dal Samsung Odyssey Neo G9 “diventano” 36,56 Gbps e potrebbero essere gestiti tranquillamente via HDMI 2.1 48 Gbps. Continuiamo ad utilizzare il condizionale in quanto DSC come detto è flessibile; varia anche il rapporto di compressione in base al flusso video del momento, senza dimenticare che l’implementazione su una particolare piattaforma hardware/software potrebbe essere ottimizzata o vincolata a particolari risoluzioni (vedi quelle più diffuse 1080P, 1440P, 4K) lasciando da parte un’opzione come quella introdotta da Samsung (Dual 4K 240 Hz appunto).

Il DSC lavora elaborando il flusso non compresso e dividendolo in segmenti che varieranno per numero e dimensione in base alla qualità/risoluzione del flusso video da comprimere; l’hardware da parte sua elabora i vari segmenti in parallelo, richiedendo quindi un numero variabile di pipeline. Se questo numero non è sufficiente per una particolare combinazione di risoluzione/refresh di quel particolare segmento da comprimere, in questo caso per una limitazione o un problema software e di mancata ottimizzazione, ci ritroviamo di fronte a una problematica che si concretizza con il mancato supporto a tale configurazione (in questo caso 7680×2160 pixel – 240 hz).

Secondo l’esito del test in questione, attualmente solo le schede grafiche AMD Radeon RX 7000 possono gestire al meglio un monitor come il Samsung Odyssey Neo G9 57″ via Display Port 2.1 (con UHBR 13.5 a 54 Gbps), ma a quanto pare anche via HDMI 2.1 con un cavo adatto e di qualità certificato HDMI 2.1 (48 Gbps). Sappiamo che la GeForce RTX 4090 non è dotata di Display Port 2.1 ma ha comunque l’HDMI 2.1, tuttavia in questo caso sembra evidente che il problema sia proprio la gestione del DSC, o comunque una mancata ottimizzazione firmware/software per gestire un flusso Dual-4K a 240 Hz.

