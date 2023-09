Secondo l’utente di Reddit u/Hipixely, Spotify potrebbe finalmente lanciare il nuovo piano abbonamenti Spotify Hi-Fi. Come spiega l’utente nel suo post, è riuscito a scavare all’interno del codice dell’app, scoprendo che ci sono feature non implementate fra le quali ci sarebbe anche il tanto atteso piano ‘Hi-Fi’.

Il possibile nuovo piano d’abbonamenti era già stato annunciato nel 2021 e sarebbe dovuto essere rilasciato alla fine dello stesso anno ma da allora non si hanno più notizie ufficiali. Le ultime novità arrivano a giugno di quest’anno ha scoperto come il piano ‘Hi-Fi’ sia stato rinominato ‘Supremium’. In una nota ufficiale a The Verge, il portavoce di Spotify, CJ Stanley non ha voluto sbilanciarsi riguardo ai rumor mentre il co-presidente Gustav Söderström a Marzo citava: “Ci stiamo lavorando ma lo faremo nel modo che ha più senso per noi e per i nostri ascoltatori. L’industria è cambiata e dobbiamo adattarci”.

Pare, inoltre, che il piano di abbonamento si aggiri intorno ai 19,99 dollari al mese ed offrirebbe la possibilità di avere un audio di alta qualità, la possibilità di generare playlist tramite IA, 30 ore di audiolibri ogni mese elencabili per genere, mood e attività, una maggiore personalizzazione della playlist tramite filtri come beat per minuto, genere, mood o l’aggiunta di transizioni più gradevoli tra una canzone e l’altra.

Dunque non sono chiari i metodi e le tempistiche di lancio di questo nuovo piano di abbonament0 ‘Supremium’ o se le possibili feature che potrebbe offrire siano abbastanza allettanti da convincere gli ascoltatori a spendere 19,99 $ al mese. Ciò che è chiaro è che i competitor, Amazon Music Unlimited ed Apple Music, sembrano essere un passo avanti perché l’audio di alta qualità è già compreso nei loro abbonamenti ad un prezzo notevolmente inferiore.