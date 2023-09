WhatsApp per iOS si aggiorna in beta alla versione 23.19.1.74 e sta per accogliere alcuni interessanti cambiamenti all’interno delle impostazioni. In realtà le novità risultano ancora in sviluppo, quindi è difficile che possiate già notarle: possiamo però mostrarvele con un po’ di anticipo.

WhatsApp beta sta per accogliere su iOS nuove icone nelle impostazioni

WhatsApp sta introducendo in questi ultimi tempi una nuova interfaccia più moderna con cambiamenti nei colori, nei pulsanti e nelle chat. Nelle ultime release, il team sta sviluppando anche una nuova funzionalità di filtro delle chat di gruppo, che potrebbe essere di grande aiuto nella gestione delle stesse (soprattutto per chi ne ha in un buon numero). Con la versione 23.19.1.74, WhatsApp sta iniziando a lavorare a nuove icone da includere nel citato redesign, che possiamo iniziare ad apprezzare nello screenshot qui in basso.

Come potete vedere, WhatsApp introdurrà nuove icone per le impostazioni, ma solo in una delle prossime versioni. Queste contribuiranno a rendere l’interfaccia generale più moderna e saranno accompagnate più avanti da icone ridisegnate anche nelle altre sezioni. In questi ultimi tempi gli sviluppatori stanno dimostrando un grande impegno per rispondere alle esigenze e ai feedback degli utenti, sia su iOS sia su Android, con tanti cambiamenti e ammodernamenti (sperando di non vedere la pubblicità tra le chat).

Come aggiornare WhatsApp su iPhone

Le nuove icone sono ancora in sviluppo, quindi anche aggiornando WhatsApp per iOS alla versione 23.19.1.74 beta non dovreste riuscire a vederle. Se volete iscrivervi al programma beta sul vostro iPhone potete farlo qui (se siete fortunati a trovare un “posto” libero), mentre per aggiornare WhatsApp all’ultima release stabile o verificare di disporne già non dovete fare altro che recarvi sull’App Store seguendo questo link.

