La rivoluzione di Twitter avviata da Elon Musk sta per intraprendere un altro brusco cambiamento. Durante una diretta su X con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu il miliardario ha annunciato che il social sta per diventare utilizzabile solo a pagamento.

Si tratta di un’altra scelta per molti impopolare, tuttavia Musk motiva la decisione di rendere X utilizzabile esclusivamente a pagamento come l’unico modo per affrontare il problema dei bot sulla piattaforma.

X diventerà utilizzabile solo a pagamento?

Secondo il numero uno di Tesla, SpaceX e altre realtà, incluso X (ex Twitter), un piccolo contributo mensile per l’utilizzo della piattaforma è l’unico modo per scoraggiare gli eserciti di bot presenti su X.

Musk ha aggiunto che i produttori di bot dovranno registrare un nuovo metodo di pagamento per ciascun bot, in modo che non possano impostare gruppi di account falsi su X.

Il miliardario non ha rivelato quanto costerebbe questo abbonamento mensile, né in che modo differirebbe dall’attuale piano a pagamento X Premium e nemmeno quando entrerebbe in vigore.

Secondo i dati divulgati durante la chat con Netanyahu, X ora conta 550 milioni di utenti mensili che pubblicano fino a 200 milioni di post giornalieri, tuttavia questi numeri sarebbero destinati a calare se X diventasse un servizio solo in abbonamento, poiché un certo numero di utenti migrerebbe verso altri lidi, come ad esempio Reddit o Threads.