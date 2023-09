Logitech si conferma tra i pionieri nel settore delle periferiche per PC e annuncia il suo nuovo progetto Logitech Reach, una webcam con braccio articolato che nasce con lo scopo di rendere più semplice il lavoro da remoto (ma non solo) con particolare attenzione per chi si occupa di tutorial, lezioni (e similari) o streaming live di una certa tipologia. In linea di massima l’idea non è rivoluzionaria, in commercio troviamo già diverse soluzioni e supporti di vario tipo che ci permettono di posizionare la webcam sulla scrivania, tuttavia la soluzione Logitech vuole offrire un’opzione già completa (con webcam quindi) e soprattutto avanzata in quanto a ergonomia e design.

Logitech Reach: tra novità e tradizione

Stando a quanto riportano i colleghi di The Verge, parliamo di un progetto vero e proprio che Logitech farà partire a breve su Indiegogo Enterprise, una mossa che dovrebbe portare all’azienda anche utili feedback sul design e sul prezzo finale del prodotto. Il braccio articolato è una novità e, almeno secondo noi, un’ottima idea in ottica produttività e possibilità di personalizzare il proprio setup sul piano di lavoro. Stando alle parole di Gaurav Bradoo del team Logitech, la nuova Reach vuole essere l’alternativa per eccellenza ai classici supporti mobili venduti singolarmente, fornendo una soluzione completa e pronta all’uso per questi precisi ambiti di utilizzo. Bradoo evidenzia anche il design particolarmente curato e ottimizzato di Logitech Reach che permette di ruotare il braccio della fotocamera e contemporaneamente tenere l’ anello integrato nella porzione di supporto della fotocamera per mantenere l’immagine in posizione verticale durante una panoramica.

A “bilanciare” se vogliamo questa nuova idea di webcam di casa Logitech c’è anche una certezza rappresentata dalla webcam Logitech Streamcam, caratterizzata da una risoluzione 1080P e refresh a 60 Hz; a quanto pare quest’ultima potrà essere sostituita ma al patto di cambiarla sempre con un’altra streamcam. Logitech Reach sarà una periferica plug-and-play e disponibile sia con base indipendente da scrivania che con base a morsetto; queste ultime saranno vendute separatamente ma ancora non si sa nulla sui costi.

Quanto al prezzo di Logitech Reach invece, secondo noi bisogna attendere il termine della campagna Indiegogo (non sappiamo ancora quando partirà), attualmente si vocifera di un costo che potrebbe essere tra 299 e 399 dollari.

