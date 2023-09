Samsung si sta preparando a lanciare nuovi prodotti della linea “Fan Edition” e oltre allo smartphone Galaxy S23 FE, la società sta lavorando anche sulle cuffie Samsung Galaxy Buds FE.

Ora sembra che Samsung abbia accidentalmente pubblicato le prime immagini di queste sue prossime cuffie true wireless.

Il sito di Samsung mostra le prossime cuffie Galaxy Buds FE prima del lancio

I manuali delle Samsung Galaxy Buds FE sono già disponibili per vari paesi nella sezione supporto del sito Samsung e oltre alle istruzioni su come utilizzare le cuffie la documentazione mostra il prodotto prima del lancio ufficiale.

Dalle immagini estratte dal manuale d’uso si vede chiaramente il design delle cuffie e dell’astuccio di ricarica. Le cuffie sfoggiano un design ergonomico con terminali in silicone e alette per migliorare la vestibilità e la stabilità del prodotto.

Al momento non sono riportate informazioni in merito a quali varianti di colore Samsung stia pianificando per le cuffie Galaxy Buds FE, inoltre non è ancora chiaro quale sarà il prezzo di queste cuffie in-ear o quali caratteristiche specifiche potrebbero offrire.

Tuttavia il fatto che si tratti di una “Fan Edition” suggerisce che il prodotto si posizioni in un segmento di prezzo più basso rispetto ad altri prodotti Samsung della stessa categoria.

