A oltre un mese di distanza dall’annuncio di CMF by Nothing, emergono le prime informazioni concrete relative a quelli che dovrebbero essere i primi prodotti del nuovo dell’azienda di Carl Pei. Da una serie di presunti banner pubblicitari si fanno notare tre prodotti: un caricabatterie USB-C, un paio di cuffie true wireless note come Buds Pro e, soprattutto, uno smartwatch denominato “Watch Pro”. Oltre alle specifiche, sono emerse anche le immagini, i prezzi (presunti) e la data in cui il produttore terrà un evento di lancio in India: il 26 settembre.

Immagini e specifiche dei primi 3 prodotti CMF by Nothing: Watch Pro, Buds Pro e un caricabatterie

Le indiscrezioni arrivano dal canale Tech and Leaks, che ha condiviso un post del canale Telegram Alchimist Leaks, da cui arrivano i banner pubblicitari che seguono e una serie di tabelle relative ai tre prodotti citati: l’alimentatore, le cuffie Buds Pro e lo smartwatch Watch Pro, prodotti che sarebbero i primi dispositivi del nuovo marchio economico CMF By Nothing.

CMF by Nothing Watch Pro

Partiamo dallo smartwatch. Secondo quanto emerso Watch Pro si presenta come un orologio con corpo in alluminio dalle dimensioni notevoli (alto 46,9, largo 39,87 e spesso 11,41 m; con un peso di 31,1 grammi senza cinturino), come notevole è anche il diametro di 1,96″ dello schermo AMOLED, con luminosità massima di 600 nit e frequenza di aggiornamento di 50 Hz.

Presenti più sistemi di localizzazione GPS, il Bluetooth 5.3 e vari sensori fra cui il cardiofrequenzimetro, il saturimetro per la misurazione dell’ossigenazione del sangue, oltre ai sistemi di monitoraggio di stress e sonno. La fonte cita inoltre la certificazione IP68 relativa alla resistenza contro acqua e polvere, la presenza di oltre 100 quadranti con modalità Always-on Display, di 110 modalità sportive, di esercizi di respirazione oltre alla possibilità di effettuare chiamate Bluetooth con riduzione del rumore IA. Nessuna traccia di Wear OS by Google.

Per quanto riguarda invece la batteria, Watch Pro di CMF by Nothing ne monterebbe una da 330 mAh per 13 giorni di autonomia.

CMF by Nothing Buds Pro e alimentatore

Le cuffie sarebbero invece delle true wireless di tipo in-ear, con driver dinamici da 10 mm, 3 microfoni su ciascun auricolare, con certificazione di resistenza IP54 contro schizzi d’acqua e polvere, e un sistema di eliminazione del rumore ANC capace di riduzioni fino a 45 dB.

Fra le modalità e le funzioni delle cuffie Buds Pro di CMF by Nothing, la fonte parla di “Super Bass” e “Intelligent dynamic bass”, di algoritmi per effettuare chiamate chiare e di una struttura pensata per ridurre il rumore del vento.

Questione autonomia, le cuffie si vocifera che integrino delle batterie da 55 mAh, mentre la custodia di ricarica una da 460 mAh: tradotti in numeri concreti equivarrebbero a 11 ore con una singola ricarica e addirittura a 37 ore col supporto della custodia, in entrambi i casi con ANC spento. Sarebbe presente anche un sistema di ricarica rapida che, in 10 minuti, fornirebbe 3 ore e mezza di ascolto.

Per quanto concerne invece l’alimentatore di CMF by Nothing, il prodotto sarebbe un caricabatterie dotato di tre porte USB (due USB-C e una USB-A) con tecnologia GaN da 65 W dalle seguenti dimensioni: 56,5 x 55 x 30 mm.

Prezzi e uscita dei prodotti CMF by Nothing

Secondo quanto emerso dalla fonte, sia lo smartwatch che le cuffie CMF by Nothing dovrebbero essere presentati sul mercato indiano in occasione dell’evento citato, in programma per il prossimo 26 settembre; per l’alimentatore non ci sono invece informazioni in proposito.

Watch Pro dovrebbe costare 4.500 rupie indiane (circa 50 euro al cambio), mentre le Buds Pro 3.500 rupie indiane (circa 39 euro), poco più dell’alimentatore che, secondo l’indiscrezione, arriverebbe a un prezzo di 3.000 rupie indiane (circa 33 euro).

Ad ogni modo, è necessario prendere con le pinze queste informazioni, ma vi terremo aggiornati in caso di conferme o smentite al riguardo.

