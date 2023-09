Le bici elettriche sono ormai sempre più diffuse nelle nostre città, dove abbondano modelli di ogni tipo. La nuova GOGOBEST GM28, in offerta in questi giorni sullo store ufficiale del produttore, è decisamente interessante perché unisce il design tradizionale della bici da passeggio a un motore elettrico che rende più agevoli gli spostamenti.

GOGOBEST GM28

A prima vista questa GOGOBEST GM28 sembra una delle classiche bici che abbiamo visto per le nostre strade per tanti anni, con parafango su entrambe le ruote e portapacchi posteriore, perfetta quindi per chi deve andare a prendere il pane o vuole semplicemente godersi la propria città, ma anche una stradina di campagna, senza esagerare.

Questo non significa che GOGOBEST abbia scelto componenti meno performanti, come testimonia la scheda tecnica: abbiamo un motore in grado di erogare una potenza massima di 350 watt e coppia di 44 Nm, con un sensore di cadenza a 12 magneti che consente una erogazione fluida della potenza a disposizione. La batteria da 36V/10.4 Ah garantisce un’autonomia massima di 80 chilometri, dato che ovviamente può variare in funzione della velocità e di altri fattori.

Grazie al frame in alluminio il peso è contenuto in poco più di 30 Kg, mentre la portata è di 120 Kg, così da essere utilizzata anche da persone particolarmente alte o un po’ sovrappeso. La trasmissione usa una singola corona all’anteriore e un pacco pignoni da 7 elementi, realizzato da Shimano, al posteriore, così da trovare sempre il corretto rapporto di pedalata in ogni condizione di marcia.

Il look retrò è consolidato dai freni di tipo V-Brake, che garantiscono la giusta potenza di frenata in ogni condizione, soprattutto sul bagnato dove la potenza dei freni a disco potrebbe portare a cadute impreviste. Il manubrio ha una curvatura particolarmente accentuata per facilitare una seduta più comoda, soprattutto per le persone più in là con gli anni che soffrono magari di mal di schiena.

Il display fissato sul manubrio permette di avere sempre sotto controllo le informazioni principali, come il livello di assistenza, l’autonomia residua, la velocità istantanea e la distanza percorsa. Le ruote da 27 x 1.5 pollici garantiscono un’ottima stabilità e manovrabilità su ogni terreno, riducendo lo sforzo necessario al movimento.

Sono tre le colorazioni tra cui scegliere, rosso, grigio e bianco, per soddisfare i gusti di diverse tipologie di utenti. Potete acquistare GOGOBEST GM28 sul sito ufficiale del produttore a 759,99 euro utilizzando il codice sconto F7WQ68. Il prezzo include l’IVA e le spese di spedizioni dai magazzini europei, quindi non avrete sorprese all’arrivo della merce nel nostro Paese.

Informazione Pubblicitaria