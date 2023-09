Si chiama Polestar Synergy ed è un concept di auto elettrica che il popolare brand ha presentato in occasione dell’IAA Mobility di Monaco.

Questa supercar elettrica combina tre progetti vincitori di un concorso lanciato da Polestar con l’obiettivo di progettare un veicolo attorno all’esperienza della prestazione, il tutto senza trascurare l’aspetto della sostenibilità.

Ecco le immagini della supercar Polestar Synergy

Partendo da oltre 600 partecipanti, Polestar ha ristretto il campo a tre progetti, due relativi alla parte esterna e uno dedicato invece al design degli interni: dalla loro unione nasce Polestar Synergy, un concept di auto che è alta solo 1,07 metri e lunga 4,56 metri.

La supercar di fantasia Polestar Synergy sarà mostrata al Polestar Space a Monaco in occasione dell’IAA 2023.

Inoltre Polestar sta lanciando una partnership con il popolare marchio Hot Wheels di Mattel e sarà proprio Hot Wheels a fornire l’ispirazione per il prossimo concorso di design del marchio automobilistico.

Il CEO Thomas Ingenlath ha commentato con grande entusiasmo questa nuova collaborazione, mettendo in risalto l’importanza di tale partnership per il Polestar Design Contest del prossimo anno, aggiungendo che raggiungerà un pubblico ancora più ampio.

Dopo il debutto a Monaco, la supercar elettrica Polestar Synergy sbarcherà negli Stati Uniti e, a partire dal 7 ottobre, inizierà il suo tour all’Hot Wheels Legends Tour a El Segundo, in California, prima di recarsi in altre località Polestar.

C’è da precisare che Polestar Synergy non entrerà in produzione ma il popolare brand ha già in programma il lancio di diversi modelli di auto elettrica, come ad esempio il primo SUV elettrico dell’azienda, Polestar 3, che entrerà in fase di produzione nel corso del 2024 e sarà lanciato in due versioni mentre Polestar 4 dovrebbe fare il suo esordio sul mercato entro la fine del 2023.

