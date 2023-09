Il settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti è sempre più movimentato e la concorrenza si fa via via più competitiva, tanto che nemmeno i brand più celebri come iRobot possono permettersi di dormire sugli allori.

E così i nuovi modelli di iRobot, la serie Roomba Combo j9 Plus, arrivano sul mercato come dispositivi ancora più intelligenti e potenti, capaci a dire del produttore di alzare l’asticella rispetto alle precedenti generazioni.

Arrivano due nuovi modelli di iRobot

Tra i punti di forza di Roomba Combo j9 Plus vi è la tecnologia SmartScrub, soluzione in virtù della quale il robot si muove avanti e indietro, imitando il modo in cui si strofina il pavimento con una scopa manuale. Ciò non avviene in tutte le stanze ma solo in quelle che vengono ritenute più sporche (è qui che entra in gioco Dirt Detective, funzionalità che identifica le varie stanze di un appartamento e impara quali sono le più sporche, pulendole con priorità).

Il produttore ha reso noto che la funzione SmartScrub arriverà anche su Roomba Combo j7 Plus tramite un aggiornamento software.

Un’altra importante novità di Roomba Combo j9 Plus è rappresentata da un dock di svuotamento/ricarica automatico, in grado di riempire automaticamente il serbatoio dell’acqua del mocio.

Tra le altre principali caratteristiche della nuova serie di iRobot vi sono una maggiore potenza (dovrebbe essere il 100% in più rispetto al modello precedente), un più basso livello di rumorosità e la possibilità di scegliere tra tre livelli di potenza di aspirazione.

Dal punto di vista software, infine, i nuovi dispositivi della serie Roomba possono contare sulla versione 7.0 di iRobot OS, che introduce tra le altre cose la funzionalità Dirt Detective.

Roomba Combo j9 Plus sarà venduto in due versioni: una con funzionalità solo aspirapolvere, al prezzo ufficiale di 899 dollari e l’altra anche con funzione lavapavimenti, al costo di 1.399 dollari. In Italia al momento è disponibile in pre-ordine il fratello maggiore al prezzo di 1.399 euro (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

