Probabilmente sono in tanti a ricordarsi di Clubhouse, applicazione lanciata nel 2020 e che, grazie anche al supporto di alcuni personaggi noti, è rapidamente divenuta un vero e proprio fenomeno sociale.

Stiamo parlando di un social network basato sulla voce, ossia una piattaforma in cui era possibile interagire con altre persone solo ed esclusivamente vocalmente.

Ebbene, per Clubhouse è arrivato il momento di evolvere e trasformarsi in un’applicazione di messaggistica.

Clubhouse si trasforma e diventa un’app tutta nuova

Attraverso un aggiornamento rilasciato nelle scorse ore, il team di Clubhouse ha dato il via alla nuova vita di questo servizio, che diventa così una soluzione dedicata a chi desidera uno strumento per restare in contatto con i propri amici.

Tutto ruota attorno a Chat, nuova funzionalità che può essere considerata come una conversazione di gruppo solo vocale con le proprie persone preferite, ossia una stanza di Clubhouse che, però, si svolge in modo asincrono e, pertanto, gli utenti possono interagire e intervenire quando hanno tempo.

Le Chat di Clubhouse offrono agli utenti alcune comode funzioni, come la possibilità di premere per parlare, ascoltare a velocità 2x, toccare per saltare ad un altro messaggio, passare alla chat successiva e scorrere nelle VM dei propri amici per chattare in privato.

Così come viene messo in risalto dal team di sviluppatori, il nuovo sistema di comunicazione è stato studiato per essere veloce, divertente e personale.

All’apertura dell’app gli utenti vedranno i loro amici e, attraverso i gruppi, avranno la possibilità di conoscere nuove persone (le Chat, infatti, possono essere solo con gli amici o anche aperte agli amici degli amici).

Il team di Clubhouse precisa che sarà ancora possibile avere stanze live, che continueranno a essere una parte centrale di questa piattaforma e potranno contare su nuovi strumenti.

L’app per iOS può essere scaricata dall’App Store seguendo questo link mentre la versione per Android può essere scaricata dal Google Play Store seguendo questo link.