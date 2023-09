Il mondo della tecnologia corre sempre più veloce e, pertanto, non c’è da stupirsi se in Rete abbiano già iniziato a circolare le indiscrezioni relative ad alcune delle novità che potrebbe portare con sé iOS 18, la versione del sistema operativo mobile di Apple che sarà lanciata nel 2024.

Nelle scorse ore Wayne Ma ha reso noto che il colosso di Cupertino avrebbe deciso di puntare sempre più sull’intelligenza artificiale, adeguandosi a quello che è il trend del momento, in modo da mettere a disposizione degli utenti una soluzione moderna e accattivante.

iOS 18 e l’intellingeza artificiale

A dire di Wayne Ma, con iOS 18 l’assistente vocale Siri dovrebbe ottenere una più profonda integrazione con Shortcuts, lo strumento di automazione di Apple.

Pare che il team del colosso di Cupertino abbia in programma di incorporare modelli linguistici per consentire agli utenti dell’assistente vocale di automatizzare attività complesse in modi che attualmente non sono disponibili, come ad esempio trasformare le ultime cinque foto scattate in una GIF attraverso un semplice comando vocale.

Sempre secondo il giornalista, questa nuova possibilità sarebbe legata ad Apple Shortcuts, l’applicazione che consente agli utenti di programmare manualmente una serie di azioni usando diverse app e pare che sarà rilasciata insieme a una nuova versione del sistema operativo di iPhone il prossimo anno (ciò significherebbe iOS 18).

Sembra che un ruolo centrale nei progetti di Apple sia quello rivestito da Johnny Giannandrea, passato al colosso di Cupertino da Google diversi anni fa e al comando di un team chiamato Foundational Models, composto da 16 persone e che si occupa proprio dello sviluppo di modelli IA.

In questo progetto sarebbero impegnati anche il team chiamato Visual Intelligence (che sviluppa software per generare scene 3D) e un team dedicato alla ricerca a lungo termine che si occupa in particolare dell’intelligenza artificiale multimodale.

Nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.