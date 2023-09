Sembra che Xiaomi stia ultimando un nuovo smartwatch con fattore di forma circolare, poiché sono da poco trapelate le prime immagini e i dettagli di Xiaomi Watch 2 Pro.

Secondo un noto insider del settore, Xiaomi Watch 2 Pro offrirebbe un display AMOLED circolare ad alta risoluzione da 1,43 pollici che presenterebbe quadranti sempre attivi ed esclusivi. Il dispositivo adotterebbe una cassa in acciaio inossidabile con corona rotante simile a quella vista su Samsung Galaxy Watch6 Classic.

Emergono i render e le specifiche di Xiaomi Watch 2 Pro

Secondo quanto riferito Xiaomi Watch 2 Pro sarebbe previsto nelle varianti Bluetooth e 4G LTE e dovrebbe includere l’analisi della composizione corporea, il monitoraggio del sonno, il monitoraggio della concentrazione di ossigeno nel sangue e le altre tipiche modalità sportive viste finora sugli smartwatch Xiaomi.

Le presunte immagini trapelate suggeriscono due opzioni di colore, una con un cinturino in pelle marrone e un’altra con un cinturino in fluoroplastica nera. La variante in pelle avrebbe una finitura in acciaio, mentre quella con cinturino nero sfoggerebbe una finitura nero spazzolato.

Xiaomi Watch 2 Pro appare dotato di due pulsanti oltre alla corona, i quali potrebbero offrire altre funzionalità, inoltre le immagini mostrano un paio di quadranti.

Secondo quanto riportato il dispositivo indossabile verrebbe lanciato alla fine di ottobre a un prezzo di circa 400 euro. Maggiori informazioni su questo smartwatch dovrebbero essere rivelate a breve.

